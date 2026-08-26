Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi formaður Vinstri grænna og ráðherra í ýmsum ráðuneytum, sagði skilið við stjórnmálin fyrr á árinu og hefur nýlega tekið að sér nýtt hlutverk. Svandís er nýr ritstjóri tímaritsins Breiðfirðings sem er gefið út árlega af Breiðfirðingafélaginu.
Svandís greindi frá þessu með færslu í Fésbókarhópnum „Íbúar Stykkishólms og nágrennis“ í gær.
„Ég tók nýlega við ritstjórn tímaritsins Breiðfirðings og er nú að undirbúa næsta hefti. Mig langar þar að birta stutta og myndríka grein um hvernig fólk umhverfis Breiðafjörð upplifði almyrkvann 12. ágúst síðastliðinn,“ skrifaði Svandís í færslunni.
Móðir Svandísar, Jónína Benediktsdóttir, var ættuð úr Breiðafirði og af Ströndum og hefur Svandís varið miklum tíma í Breiðafirði gegnum tíðina og kynnst eyjalífinu þar. Svandís sagði skilið við stjórnmálin eftir rúmlega tuttugu ára feril þar sem hún var borgarfulltrúi í þrjú ár, þingkona í fimmtán og ráðherra í um ellefu ár í þremur ólíkum ríkisstjórnum.
Breiðfirðingafélagið er átthagafélag héraðanna við Breiðafjörð og snýr starfsemi þess meðal annars að Breiðfirðingakórnum, Bridgedeild félagsins og útgáfu tímaritsins Breiðfirðings, sem hefur komið út síðan árið 1942.