Þura Stína nýr stjórnandi HönnunarMars

Grafíska hönnuðinum Þuru Stínu Kristleifsdóttur er margt til lista lagt. Samhliða hönnunarstarfinu er hún framleiðandi og listrænn stjórnandi og var um árabil einn vinsælasti plötusnúður landsins. Nú hefur hún tekið við starfi stjórnanda HönnunarMars.
Hún mun leiða framkvæmd HönnunarMars í samstarfi við Klöru Rún Ragnarsdóttur, dagskrárstjóra hátíðarinnar og teymi Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs. Þura Stína mun einnig taka þátt í fjölbreytilegum verkefnum á Íslandi og erlendis.
Þura Stína lauk BA-gráðu í grafískri hönnun frá Listaháskóla Íslands og MA-gráðu í Visual Design and Integrated Marketing Communication frá NABA í Mílanó. Hún hefur starfað sjálfstætt við hönnun, leikstjórn, framleiðslu og listræna stjórnun frá 2016 og starfað sem grafískur hönnuður meðal annars hjá auglýsingastofunni Brandenburg og í markaðsteymi Nova.
„Við erum mjög spennt að fá Þuru Stínu til að leiða HönnunarMars inn í nýja tíma og bætast við sem öflugur liðsmaður í teymi Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs.
Hún hefur mikla og verðmæta reynslu sem hönnuður, framleiðandi og listrænn stjórnandi og hefur auk þess mjög góða þekkingu á hátíðinni sem framleiðandi DesignTalks til margra ára og þátttakandi.
Það verður spennandi að taka þátt í þróun HönnunarMars undir stjórn Þuru Stínu sem tekur við góðu búi frá fyrri stjórnanda hátíðarinnar,“ segir Kristján Schram, stjórnarformaður HönnunarMars.
Þura Stína hefur unnið að HönnunarMars í ólíkum hlutverkum, meðal annars sem upplifunarhönnuður, verkefnastjóri og sýnandi. Hún hefur verið framleiðandi DesignTalks ráðstefnunnar í Hörpu frá árinu 2022.
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Síðast starfaði hún sem kynningar- og markaðsstjóri fyrir Listahátíð í Reykjavík þar sem hún bar ábyrgð á markaðs- og kynningarmálum.
„HönnunarMars er hátíð hönnuða og arkitekta en líka okkar allra. Hún er vettvangur þar sem við komum saman til að fagna íslenskri hönnun, deila þekkingu, takast á við nýjar hugmyndir og skapa ný tengsl.
Það eru spennandi tækifæri fram undan og ég er mjög spennt að takast á við nýjar áskoranir og halda áfram að þróa hátíðina í samstarfi við samfélag íslenskra hönnuða og arkitekta og öflugt teymi Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs,“ segir Þura Stína, full tilhlökkunar.
HönnunarMars fer fram dagana 7. til 11. apríl 2027.