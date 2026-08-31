Fullt var út úr dyrum þegar listakonan Þórdís Erla Zoëga opnaði sýninguna Samrými í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn 27. ágúst síðastliðinn. Sýningin fjallar um hvernig við skilgreinum okkur sjálf í gegnum rými, landamæri og tengsl við aðra.
Þórdís, sem er fædd árið 1988, hefur sýnt verk sín víða, meðal annars í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Helsinki, Amsterdam, Berlín og Basel, auk þess að taka þátt í sýningum í Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Íslands og á Listahátíð í Reykjavík.
Hún var úti í tilefni af þátttöku sinni á Norrænu listamessunni Chart Art Fair, þar sem hún sýndi verk í samstarfi við Berg Contemporary í Reykjavík. Þórdís starfar einnig með danska galleríinu SPECTA í Kaupmannahöfn og mun halda einkasýningu þar í nóvember næstkomandi. Sýningin í sendiráðinu stendur til 11. nóvember næstkomandi.
Í fréttatilkynningu segir:
„Sýningin Samrými/Common Space/Fællesrum fjallar um hvernig við skilgreinum okkur sjálf í gegnum rými, landamæri og tengsl við aðra. Manneskjan leitast við að eiga sitt eigið svæði en sækir á sama tíma í að tilheyra stærra samfélagi.
Samfélagið getur verið líkamlegt innan viss landsvæðis en einnig ósýnilegt, stafrænt rými sem við deilum í skýjunum. Einkarými er þannig orðið sífellt huglægara hugtak; þótt við leitumst við að eignast okkar eigin blett, viljum við hafa frelsið til að ferðast um sameiginleg og ósýnileg rými.
Í sendiráðinu fá þessar spurningar sérstaka merkingu þar sem þjóðir fá sinn eigin landskika til umráða innan annars lands þar sem líkamlega og huglæga rýmið skarast.“
Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: