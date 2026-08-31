Menning

Þór­dís Zoëga sló í gegn í Kaup­manna­höfn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Listakonan Þórdís Erla Zoëga stóð fyrir farsælli sýningaropnun í Íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn í síðustu viku.
Listakonan Þórdís Erla Zoëga stóð fyrir farsælli sýningaropnun í Íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Aðsend

Fullt var út úr dyrum þegar listakonan Þórdís Erla Zoëga opnaði sýninguna Samrými í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn 27. ágúst síðastliðinn. Sýningin fjallar um hvernig við skilgreinum okkur sjálf í gegnum rými, landamæri og tengsl við aðra.

Þórdís, sem er fædd árið 1988, hefur sýnt verk sín víða, meðal annars í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Helsinki, Amsterdam, Berlín og Basel, auk þess að taka þátt í sýningum í Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Íslands og á Listahátíð í Reykjavík. 

Hún var úti í tilefni af þátttöku sinni á Norrænu listamessunni Chart Art Fair, þar sem hún sýndi verk í samstarfi við Berg Contemporary í Reykjavík. Þórdís starfar einnig með danska galleríinu SPECTA í Kaupmannahöfn og mun halda einkasýningu þar í nóvember næstkomandi. Sýningin í sendiráðinu stendur til 11. nóvember næstkomandi.

Í fréttatilkynningu segir:

„Sýningin Samrými/Common Space/Fællesrum fjallar um hvernig við skilgreinum okkur sjálf í gegnum rými, landamæri og tengsl við aðra. Manneskjan leitast við að eiga sitt eigið svæði en sækir á sama tíma í að tilheyra stærra samfélagi. 

Samfélagið getur verið líkamlegt innan viss landsvæðis en einnig ósýnilegt, stafrænt rými sem við deilum í skýjunum. Einkarými er þannig orðið sífellt huglægara hugtak; þótt við leitumst við að eignast okkar eigin blett, viljum við hafa frelsið til að ferðast um sameiginleg og ósýnileg rými.

Í sendiráðinu fá þessar spurningar sérstaka merkingu þar sem þjóðir fá sinn eigin landskika til umráða innan annars lands þar sem líkamlega og huglæga rýmið skarast.“

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni:

Viktoría Hlín Ágústsdóttir, Elfur Örlygsdóttir og Eir Örlygsdóttir í góðum fíling.Aðsend
Verk Þórdísar eru bæði speglandi og gegnsæ.Aðsend
Stefanía K. Bjarnadóttir frá sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn og Kristjana Rós Oddsdóttir Guðjohnsen frá Íslandsstofu. Aðsend
Fólk lyfti glösum fyrir listinni. Í sófanum sitja Sandra Gunnarsdóttir, Amna Hasecic og Magnús Jóhann Ragnarsson.Aðsend
Listin sameinar fólk! Aðsend
Fólk mætti í sínu fínasta pússi.Aðsend
Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede forstöðumaður Myndlistarmiðstöðvar og Katrín Elvarsdóttir.Aðsend
Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, Þórdís Erla Zoega listakona og Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede forstöðumaður Myndlistarmiðstöðvar.Aðsend
Fólk var í góðum gír í dönsku sólinni.Aðsend
Gleðin var í loftinu.Aðsend
Knús og kram.Aðsend
Halla Helgadóttir forstöðumaður Hönnunarmiðstöðvar, Loji Höskuldsson myndlistarmaður, Halla Benediktsdóttir forstöðumaður Jónshúss og Stefanía K. Bjarnadóttir hjá Íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn. Aðsend
Björk Hrafnsdóttir sýningarstjóri og Magnús Jóhann píanóleikari á spjalli hér til hægri.Aðsend
Pétur Geir myndlistarmaður spjallaði við Ásdísi Björgu.Aðsend
Fjöldi fólks kom saman á sýningu Þórdísar.Aðsend
Aldís Guðmundsdóttir, ungur listunnandi og Ásdís Björg Ágústsdóttir.Aðsend
Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari mætti með dóttur sinni Hugrúnu Eglu Einarsdóttur. Aðsend
Stefanía K. Bjarnadóttir og Þórdís skemmtu sér vel.Aðsend
Í verkaröðinni Interspace vinnur Þórdís Erla Zoëga með geometríska formgerð fána Norðurlandanna. Litir og hlutföll fánanna eru brotin niður og endursköpuð í gegnsæjum akrýlverkum með litbreytifilmu þar sem til verða svokölluð ómöguleg rými. Aðsend
Una Jóna Sigurðardóttir og séra Guðni Már sendiráðsprestur í Danmörku slá á létta strengi. Aðsend
Gestir tylltu sér út og nutu sólarinnar.Aðsend
Verk Þórdísar speglast einstaklega skemmtilega.Aðsend
Listrænt spjall.Aðsend
Þórdís Zoega, Björk Hrafnsdóttir, Iona Sjöfn Huntington-Williams og Helga Páley.Aðsend
Stefanía K. Bjarnadóttir og Katrín Katla Sverrisdóttir. Aðsend
Björk Hrafnsdóttir, Pétur Geir og Magnús Jóhann.Aðsend
Andlit mætast á einstakan hátt í gegnum verk Þórdísar. Aðsend
Þórdís Erla og Ingibjörg Jónsdòttir, gallerís-stjóri Berg Contemporary. Aðsend
Danmörk Myndlist Menning Sýningar á Íslandi


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.