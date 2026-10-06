„Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Agnar Már Másson skrifar 6. október 2026 22:01 Ambiku langaði alltaf að berja norðurljós augum og sá draumur rættist einmitt í gær. SOS/Silla Pálls Þegar hinni indversku Ambiku Sharma bárust sem barni bréf frá íslensku styrktarforeldri þar sem hún bjó í barnaþorpi á Indlandi varð hún heilluð af ljósmyndum af norðurljósum sem fylgdu bréfunum. Það setti því punktinn yfir i-ið eftir tveggja vikna Íslandsferðalag þegar hún fékk loksins að hitta bæði styrktarforeldrið sitt og sjá norðurljós á síðasta degi ferðarinnar. Fjallað hefur verið um aðdraganda heimsóknarinnar hér á Vísi; hvernig SOS greip til þeirra örþrifaráða að leita til almennings að hjálp við að finna Hafdísi og hvernig ekkert varð úr fyrirhugaðri ferð þeirra Ambiku og eiginmanns hennar til Íslands í fyrra þar sem hjónin fengu ekki vegabréfsáritun. Í stuttu máli bárust SOS barnaþorpum skilaboð frá Ambiku á Facebook í fyrra þar sem hún leitaði að Hafdísi nokkurri, en sú var styrktarforeldri Ambiku er hún ólst upp í barnaþorpi í Greenfields á Indlandi. Ambika var einmitt að skipuleggja ferð til Íslands með eiginmanninum og vildi ólm komast í samband við styrktarforeldrið. En SOS greip í tómt þegar það leitaði að Hafdísi í kerfinu hjá sér og eftir tveggja mánaða leit gripu þau til þeirra ráða að biðla til almennings og fjölmiðlar gerðu sér mat úr þeirri tilkynningu. Degi síðar hafði frænka styrktarforeldrisins samband og þá kom í ljós að téð Hafdís héti Guðrún Hafdís. Sem fyrr segir varð ekkert úr Íslandsför þeirra hjóna í fyrra en þau komu loksins til landsins nú í september. Hans Steinar Bjarnason hjá SOS segir hjónin hafa farið í ferð um landið síðustu tvær vikur en að heimsóknin hafi endað með því þegar Ambika hitti loksins styrktarforeldri sitt í gær, í raun síðasta degi ferðalagsins þar sem þau héldu upp á flugvöll í dag. „Það var náttúrulega bara ótrúleg stund. Allt starfsfólkið stóð þarna alveg gjörsamlega frosið og það voru allir bara þurrkandi tárin úr augunum,“ segir hann. Bréf sem Ambiku bárust frá Hafdísi þegar hún var barn.Aðsend „Það bara táruðust bara allir og þetta var einhver magnaðasta stund sem ég hef orðið vitni að,“ heldur Hans áfram, sem segist sjálfur hafa verið hrærður eftir augnablikið enda hafi hann verið í samskiptum við hjónin vegna málsins í rúmlega ár núna. Hann rifjar þar sérstaklega upp ljósmynd skilaboða Ambiku í fyrravor en hún sýndi póstkort frá Hafdísi sem skreytt voru norðurljósum. „Það eru póstkort með myndum af norðurljósum sem verða til þess að hugmyndin kviknar hjá þeim að fara til Íslands í frí,“ rifjar Hans upp. Ambika var himinlifandi að fá að sjá norðurljósin undir lok ferðalagsins, að sögn Hans.Aðsend „Þannig að Amiku langaði alltaf til að sjá norðurljósin. Svo eru þau búin að vera hérna í tvær vikur og það er búið að vera rigning og ský allan tímann. Svo rennur upp dagurinn þar sem þau hitta Hafdísi og um kvöldið kemur hérna einhver svakalegasta norðurljósasýning sem við höfum séð lengi,“ segir hann en íbúar á suðvesturhorninu urðu vitni að norðurljósum í gær. Þetta er bara eins og í sögu. „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit.“ Hjálparstarf Indland Norðurljós Ferðaþjónusta Mest lesið Kristrún valdi Victoriu Beckham Tíska og hönnun „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Tónlist Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Lífið Barnaspítalabindi Billy stal senunni Tíska og hönnun Minntist pabba síns John Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Lífið Hvað veistu um... íslenska hönnun? Lífið Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Lífið Funheit í fimm ára afmæli Lífið Fleiri fréttir „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns John Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO Sjá meira