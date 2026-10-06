Kristrún valdi Victoriu Beckham Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. október 2026 10:20 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er glæsileg í kjól frá Victoriu Beckham. Vísir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er þekkt fyrir stílhreinan og glæsilegan klæðaburð og sló ekki slöku við í fatavalinu í morgun. Hún valdi dökkgrænan kjól sem er frá tískuhúsi ofurstjörnunnar Victoriu Beckham til að taka á móti Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Kristrún og Marco Rubio.Vísir/Anton Við kjólinn paraði hún svarta einfalda hæla og svarta ullarkápu en poppaði upp á klæðaburðinn með grænni leðurtösku í stíl við kjólinn. Það er stæll á Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Kjóllinn er nánast uppseldur hjá Victoriu Beckham en er eftir í stærð 40 og kostar um 1550 bandaríkjadali eða 188 þúsund íslenskar krónur. Kristrún Frostadóttir Tíska og hönnun Heimsókn Marco Rubio til Íslands Mest lesið „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Tónlist Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Lífið Hvað veistu um... íslenska hönnun? Lífið Funheit í fimm ára afmæli Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Lífið Kristrún valdi Victoriu Beckham Tíska og hönnun Elegant herrar selja perlu í 101 Lífið Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Lífið samstarf Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Fleiri fréttir Kristrún valdi Victoriu Beckham Fundu hvora aðra í prjónaskapnum Fékk innblástur fyrir Bleiku slaufunni í eigin meðferð Staðráðnar í að koma sterkari til baka Minningar um mömmu það allra verðmætasta Sól sló í gegn á tískuviku í London Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Sjá meira