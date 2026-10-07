Fjöldi fólks lagði leið sína á Listasafn Íslands síðastliðið föstudagskvöld þar sem menningarvitar, listamenn og unnendur komu saman að taka púlsinn á nýjustu sýningum safnsins. Þar mætast Sigurður Guðjónsson og Kjarval með ólík verk sem taka yfir safnið.
Það var líf og fjör á þessari tvöföldu sýningaropnun. Sigurður Guðjónsson sýnir Hulu, seiðmagnað myndbandsverk sem er tekið í einni samfelldri, sextíu mínútna langri töku. Verkið fangar í mynd og hljóði leik vindsins um svarta sanda Skeiðarársands.
Sýningin Kjarval á Austurlandi varpar ljósi á náin tengsl Jóhannesar S. Kjarvals við Austurland. Sýndar eru landslagsmyndir, mannamyndir og fantasíur og spanna verkin tímabilið frá 1914 til 1961, olíumálverk, vatnslitamyndir, grafíkverk og túskteikningar.
Meðal gesta á opnuninni voru Tómas Guðbjartsson, jafnan þekktur sem Lækna-Tómas, Ármann Reynisson, Dagbjört Hákonardóttir þingmaður Samfylkingarinnar og listakonurnar og kanónurnar Ásta Fanney Sigurðardóttir, Kristín Gunnlaugsdóttir og Rúrí. Hér má sjá vel valdar myndir af skemmtilegum augnablikum sem Elísa B. Guðmundsdóttir greip: