U21 landslið karla í fótbolta á að komast til Færeyja fyrir lokaleik liðsins í undankeppni EM á næsta ári í dag. Liðið fór í fýluferð til Keflavíkur í gær og sneri við í flughliðinu.
„Við vorum bara komnir að hliðinu þegar að við fengum upplýsingar um að fluginu hefði verið aflýst,“ sagði Lúðvík Gunnarsson, þjálfari U21 árs liðsins við Vísi í gær.
Fulltrúar KSÍ hafa leitað leiða til að komast til Þórshafnar en mikið rok var þar í gær og er einnig í dag. Flugvélar lentu þó frá Kaupmannahöfn í Færeyjum í gær þó Icelandair hafi lagt flug sitt niður.
Landsliðið heldur utan í hádeginu í dag og flýgur með Atlantic Airways. Leikurinn við Færeyjar fer fram á morgun og sigur dugar strákunum okkar fyrir umspilssæti, svo lengi sem Sviss geri jafntefli eða tapi fyrir toppliði Frakklands á sama tíma.
Færeyjar og Ísland eigast við klukkan 17:00 á morgun og leikurinn verður í beinni á Sýn Sport 2.