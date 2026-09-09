Lífið

Ung­frú Austur­ríki látin að­eins 22 ára

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Lucia Sisic er fallin frá langt fyrir aldur fram.
Lucia Sisic er fallin frá langt fyrir aldur fram.

Fegurðardrottningin Lucia Sisic, ríkjandi krúnuhafi fegurðarsamkeppninnar Ungfrú Austurríki, er látin, aðeins 22 ára að aldri. Sisic fæddist með hjartalokugalla og gekkst undir sjö hjartaskurðaðgerðir á ævi sinni, þar af síðast á undanförnum vetri.

Samtökin Mission Austria, sem standa að Ungfrú Austurríki, greindu frá andláti Sisic í vikunni en dánarorsök hennar liggur ekki fyrir að svo stöddu. Aðstandendur samtakanna væru í miklu áfalli vegna fréttanna. 

„Við munum minnast Luciu sem frábærrar ungrar konu. Við hugsum hlýlega og sendum innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu hennar, vina og allra þeirra sem stóðu henni nærri á þessum erfiða tíma,“ sagði í tilkynningunni sem Kerstin Rigger, forstjóri samtakanna, skrifaði undir ásamt eiginmanni sínum.

„Elsku Lucia, þú verður alltaf hluti af fjölskyldu Ungfrúar Austurríkis. Hvíldu í friði.“

Borið krúnuna síðustu tvö ár 

Sisic var krýnd Ungfrú Austurríki árið 2024 og bar krúnuna til dauðadags sökum þess að keppnin hefur ekki farið aftur fram síðan þá. Austurrískir fjölmiðla hafa fjallað um andlát hennar og meðfæddan hjartalokusjúkdóm sem hún glímdi við.

Sisic ræddi hjartagalla sinn við austurríska miðillinn Heute árið 2024 og sagðist þá hafa gengist undir sína fyrstu hjartaskurðaðgerð skömmu eftir fæðingu. Hjartagallinn hefði haft mikil áhrif á æsku hennar og komið í veg fyrir að hún gæti tekið þátt í íþróttum með jafnöldrum sínum.

Sisic ræddi heilsu sína jafnframt opinskátt á samfélagsmiðlum og tileinkaði fallega Instagram-færslu barnahjartalæknum sínum árið 2024 þegar hún færðist undir hendur almennra hjartalækna. 

„Ég hef sigrast á mörgu erfiðum augnablikum og fengið að lifa fullnægjandi lífi. Ég geri mér grein fyrir því að ég hef einungis öðlast stjórn á brotabroti af því sem er framundan. Þrátt fyrir það er ég stolt yfir því að hafa aldrei gefist upp, þó ég hefði margar ástæður til að gera það,“ sagði hún þá.

Andlát Austurríki Fegurðarsamkeppnir


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