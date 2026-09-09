Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. september 2026 14:56 Lucia Sisic er fallin frá langt fyrir aldur fram. Fegurðardrottningin Lucia Sisic, ríkjandi krúnuhafi fegurðarsamkeppninnar Ungfrú Austurríki, er látin, aðeins 22 ára að aldri. Sisic fæddist með hjartalokugalla og gekkst undir sjö hjartaskurðaðgerðir á ævi sinni, þar af síðast á undanförnum vetri. Samtökin Mission Austria, sem standa að Ungfrú Austurríki, greindu frá andláti Sisic í vikunni en dánarorsök hennar liggur ekki fyrir að svo stöddu. Aðstandendur samtakanna væru í miklu áfalli vegna fréttanna. „Við munum minnast Luciu sem frábærrar ungrar konu. Við hugsum hlýlega og sendum innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu hennar, vina og allra þeirra sem stóðu henni nærri á þessum erfiða tíma,“ sagði í tilkynningunni sem Kerstin Rigger, forstjóri samtakanna, skrifaði undir ásamt eiginmanni sínum. „Elsku Lucia, þú verður alltaf hluti af fjölskyldu Ungfrúar Austurríkis. Hvíldu í friði.“ Borið krúnuna síðustu tvö ár Sisic var krýnd Ungfrú Austurríki árið 2024 og bar krúnuna til dauðadags sökum þess að keppnin hefur ekki farið aftur fram síðan þá. Austurrískir fjölmiðla hafa fjallað um andlát hennar og meðfæddan hjartalokusjúkdóm sem hún glímdi við. Sisic ræddi hjartagalla sinn við austurríska miðillinn Heute árið 2024 og sagðist þá hafa gengist undir sína fyrstu hjartaskurðaðgerð skömmu eftir fæðingu. Hjartagallinn hefði haft mikil áhrif á æsku hennar og komið í veg fyrir að hún gæti tekið þátt í íþróttum með jafnöldrum sínum. View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciasisic) Sisic ræddi heilsu sína jafnframt opinskátt á samfélagsmiðlum og tileinkaði fallega Instagram-færslu barnahjartalæknum sínum árið 2024 þegar hún færðist undir hendur almennra hjartalækna. „Ég hef sigrast á mörgu erfiðum augnablikum og fengið að lifa fullnægjandi lífi. Ég geri mér grein fyrir því að ég hef einungis öðlast stjórn á brotabroti af því sem er framundan. Þrátt fyrir það er ég stolt yfir því að hafa aldrei gefist upp, þó ég hefði margar ástæður til að gera það,“ sagði hún þá. Andlát Austurríki Fegurðarsamkeppnir Mest lesið Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks Lífið Hroðvirknislegt hljóð og klisjur setja strik í reikninginn Gagnrýni Nornir komu saman á miðilsfundi Lífið Leiðir skilja hjá leikhúspari Lífið Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Lífið Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Lífið Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Tíska og hönnun Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Lífið Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Lífið samstarf South Park verður South America Lífið Fleiri fréttir Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Sjá meira