Leikskólakennarar eru alvöru kennarar segir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og segir fólk í stéttinni slegið yfir orðum barna- og menntamálaráðherra í gær.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara, til að mynda á áfengi, mjólkurvörum og mótorhjólum.
Hvorki sakborningar né brotaþoli í Höfðatorgsmálinu svokallaða kannast við að þekkjast, þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíkniefnaviðskiptum.
Afnám vaxtabóta og rýrnun barna- og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum, að mati hagfræðings BSRB. Hún segir gjaldahækkanir í fjárlagafrumvarpinu einnig auka útgjöld heimilanna og ýta undir verðbólgu.
Við verðum í beinni frá Keflavíkurflugvelli þar sem breytingar á fríhafnarverslunum voru kynntar fyrir hádegi.
Fjöldi þjóðhöfðingja hefur lagt leið sína til Óslóar, þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar, vegna jarðarfarar Haraldar fimmta Noregskonungs.
Í íþróttafréttum fjöllum við um umspil um laust sæti í Bestu deild karla, Meistaradeild Evrópu og NFL-deildina sem hefst í kvöld.