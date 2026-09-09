Innlent

Leik­skóla­kennarar slegnir yfir um­mælum Ingu

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Leikskólakennarar eru alvöru kennarar segir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og segir fólk í stéttinni slegið yfir orðum barna- og menntamálaráðherra í gær. 

Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara, til að mynda á áfengi, mjólkurvörum og mótorhjólum.

Hvorki sakborningar né brotaþoli í Höfðatorgsmálinu svokallaða kannast við að þekkjast, þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíkniefnaviðskiptum. 

Afnám vaxtabóta og rýrnun barna- og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum, að mati hagfræðings BSRB. Hún segir gjaldahækkanir í fjárlagafrumvarpinu einnig auka útgjöld heimilanna og ýta undir verðbólgu.

Við verðum í beinni frá Keflavíkurflugvelli þar sem breytingar á fríhafnarverslunum voru kynntar fyrir hádegi. 

Fjöldi þjóðhöfðingja hefur lagt leið sína til Óslóar, þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar, vegna jarðarfarar Haraldar fimmta Noregskonungs.

Í íþróttafréttum fjöllum við um umspil um laust sæti í Bestu deild karla, Meistaradeild Evrópu og NFL-deildina sem hefst í kvöld. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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