Í hádegisfréttum verður rætt við Loga Einarsson menntamálaráðherra sem segir það áfall að stjórn Sýnar hafi ákveðið að leggja niður kvöldfréttir. Síðasti kvöldfréttatími Sýnar verður lesinn í kvöld eftir tæplega fjörtíu ára sögu.
Fundi utanríkismálanefndar Alþingis lauk nú á tólfa tímanum en þar var niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið á dagskrá. Rætt verður við utanríkisráðherra og formann Miðflokksins í fréttatímanum.
Landsframleiðsla dróst saman á öðrum ársfjórðungi en aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir ekki ástæðu til að lesa of mikið í þær tölur. Hann segir fjárfestingu í gagnaverum vega þungt og skila auknum útflutningstekjum.
Þá fjöllum við um uppsagnir hjá Ríkisútvarpinu sem og um uppbygginu innviða við Háafoss sem er nú í undirbúningi en sviðsstjóri hjá Náttúruverndarstofnun hefur ferðamönnum á svæðinu fjölgað mikið eftir að fossinn var sýndur í einum vinsælasta sjónvarpsþætti heims.
Í íþróttum verður rætt um leik Íslands og Tyrklands í undankeppni Heimsmeistaramótsins í körfubolta sem fram fer í kvöld í Laugardalshöll. Einnig verður farið yfir stöðuna í Bestu deild karla en þar er einn leikur á dagskrá í kvöld og fjórir leikir fóru fram um helgina.
Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.