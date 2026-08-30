Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður fyrirferðamikil í hádegisfréttum Bylgjunnar þar sem málið verður krufið. Við heyrum í fulltrúum frá báðum fylkingum.
Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Skilaboðin séu þau að nú eigi ríkisstjórnin að einbeita sér að þeim verkefnum sem hún var kosin til að taka á, verðbólgu og vöxtum.
Þingflokksformaður Samfylkingarinnar telur niðurstöðuna ekki hafa áhrif á stöðu ríkisstjórnarinnar. Þá segist hann ekki sammála þeim sem segja að málið hafi klofið þjóðina.
Þá förum við yfir nýjustu tíðindi af skotárás í Sviss og fjöllum um breytingar hjá Sorpu.