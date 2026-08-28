Utanríkisráðherra Belgíu kallaði sendiherra Bandaríkjanna í landinu á teppið vegna ummæla þess síðarnefnda um belgíska heilbrigðisráðherrann. Þetta er í annað skiptið á þessu ári sem sendiherrann er kallaður á fund ráðherrans vegna óviðeigandi ummæla.
Bill White, sendiherra Bandaríkjanna í Belgíu, var ósáttur við að heilbrigðisráherra Belgíu vildi breyta viðvörunarmiðum á áfengisauglýsingum til þess að impra á skaðlegum áhrifum áfengis á heilsu fólks.
„Hver er mesti LÚSERINN í Belgíu?“ spurði White í samfélagsmiðlafærslu með gervigreindarmynd af Frank Vandenbroucke, heilbrigðisráðherra, ofan á vindlakassa. Á kassanum stóð „Skemmir alla lífsánægju“.
Þessi ummæli féllu í grýttan jarðveg hjá belgískum ráðamönnum. Maxime Prévot, utanríkisráðherra, kallaði White á teppið vegna þeirra.
„Það er algerlega óásættanlegt að sendiherra noti svona móðgandi orðalag um ráðherra í ríkisstjórn,“ sagði Prévot við evrópska blaðið Politico.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem White kemur sér í klandur hjá gestgjöfum sínum í Belgíu.
Í febrúar var hann kallaður á fund utanríkisráðherrans eftir að hann sakaði belgísk stjórnvöld um gyðingahatur. Það var vegna rannsóknar yfirvalda á þremur gyðingum sem framkvæmdu umskurð á drengjum í Antwerp án tilskilinna lækningarleyfa.
Þá sökuðu belgísk stjórnvöld White um að blanda sér í innanríkis- og dómsmál landsins.
White beitti sér einnig í þágu Nathans Cofnas, bandarísks nýdoktors við Háskólann í Ghent. Sá var settur í tímabundið leyfi í kjölfar þess að breskur prófessor sem var sakaður um ritstuld og blekkingar svipti sig lífi.
Nýdoktorinn, sem er kynþáttahyggjumaður, var upphafsmaður ásakanna á hendur Jason Arday sem var svartur. Cofnas var rekinn frá Cambridge-háskóla, þar sem Arday starfaði, á sínum tíma vegna kvartana um að hann aðhylltist rasíska kynbótahyggju (e. eugenics).
Þakkaði Cofnas sendiherranum fyrir að hafa blandað sér í málið og fengið leyfinu sem belgíski háskólinn setti hann í hnekkt. Háskólinn segir aftur á móti að rannsókn standi enn yfir á Cofnas og að hann fái ekki að kenna nemendum á meðan.