Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Árni Sæberg skrifar 7. október 2026 19:02 Eivydas Laskauskas sagðist fyrir dómi vera raunverulegur stjórnandi Heklara. Vísir/Vilhelm Ekkert fékkst upp í kröfur í þrotabú félagsins Heklarar ehf, sem námu tæplega 27 milljónum króna. Félagið rataði í fréttir í desember í fyrra þegar fjallað var um smygl á 5,6 kílóum á kókaíni. Í janúar var eigandi félagsins dæmdur í 3,5 ára fangelsi fyrir smyglið ásamt kærasta sínum og þriðja manni. Fyrir dómi sagði kærastinn að kærasta sín hefði í raun verið leppur fyrir hann. Í auglýsingu í Lögbirtingablaði dagsins segir að félagið hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta þann 3. júní síðastliðinn og skiptum lokið þann 23. septemer. Skiptum hafi verið lokið án þess að nokkuð fengist upp í 27 milljóna króna kröfur. Samkvæmt Fyrirtækjaskrá var félagið í eigu Kamile Radzeviciute og tilgangur þess bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Kamile var þann 26. janúar síðastliðinn dæmd í þriggja ára og sex mánaða fangelsi ásamt þeim Eivydas Laskauskas og Egidijus Dambraukskas. Þau voru ákærð fyrir innflutning á 5,7 kílóum af kókaíni sem falin voru í BMW-bíl sem fluttur var frá Íslandi til Litáen og aftur til Íslands með flutningsskipi. Vísir fjallaði um aðalmeðferð málsins, sem fór fram þann 1. desember síðastliðinn. Eivydas sagðist fyrir dómi kannast við að hafa keypt umræddan BMW-bíl á Bland.is í gegnum fyrirtækið Heklara ehf. Heklarar ehf. væri ákærðu Kamile en hún væri kærasta hans. Hann kvaðst hafa starfað í byggingageiranum undanfarin ár ásamt því að sýsla með bíla. Hann hefði nokkrum sinnum orðið gjaldþrota og Kamile hefði í raun verið leppur fyrir hann og hann stjórnaði Heklurum. Fíkniefnabrot Földu kókaín í BMW Smygl Dómsmál Gjaldþrot Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Kennarar boða tíðindi Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Fleiri fréttir Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Sjá meira