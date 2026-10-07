Innlent

Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni

Agnar Már Másson skrifar
Högni Alvar Harðarson Önnuson, formaður Orators, Kjartan Leifur Sigurðsson, laganemi og Magnús Hjaltason, gjaldkeri Orators við störf leigjendalínu Orators og Ölmu. Línan er opin á miðvikudögum.
Högni Alvar Harðarson Önnuson, formaður Orators, Kjartan Leifur Sigurðsson, laganemi og Magnús Hjaltason, gjaldkeri Orators við störf leigjendalínu Orators og Ölmu. Línan er opin á miðvikudögum. Aðsend

Laganemar við Háskóla Íslands veita um þessar mundir ókeypis lögfræðiaðstoð auk þess sem þeir halda úti svokallaðri leigjendalínu. Formaður Orators segir starfið gefandi, enda frískandi að prófa eitthvað nýtt á milli þess sem menn sitja yfir bókum. Fólk hringi inn með alls konar vandamál; sumir kvarti vegna erfiðra leigusala og einn innhringjandi hafi haft samband þegar sambýliskonan reyndist vera gift öðrum manni.

Högni Alvar Harðarson Önnuson er formaður Orators, félags laganema við Háskóla Íslands, en hann útskýrir í samtali við Vísi að félagið bjóði um þessar mundir upp á endurgjaldslausa lögfræðiaðstoð í gegnum síma.

„Þetta eru um þrjátíu laganemar með handleiðslu lögfræðinga frá þremur lögmannsstofum sem svara spurningum,“ segir Högni en sjálfboðaliðar frá lögmannastofunum Mörkinni, Sævari Þór og félögum og Lögþingi eru laganemunum innan handar.

Hann segir að símtölin séu eins fjölbreytt og þau eru mörg.

„Þetta er oftast fólk sem þorir kannski ekkert endilega að taka skrefið að heyra í lögfræðingi eða lögmanni, kannski vegna þess að það heldur að það sé svo mikið vesen,“ segir hann.

Þessi aðstoð er veitt alla fimmtudaga fram að jólaprófum í desember. Á miðvikudögum halda laganemarnir síðan úti svokallaðri leigjendalínu í samstarfi við Ölmu leigufélag þar sem leigjendur og leigusalar geta heyr í laganemum með sín vandamál.

„Það getur verið allt frá einhverjum leigusamningi sem er eitthvað skrýtinn eða erfiðum leigusölum, bara alls konar,“ útskýrir Högni.

Högni Alvar Harðarson Önnuson, formaður Orators.Aðsend

Í tilkynningu til fréttastofu greindi Högni frá nokkrum dæmum um símtöl sem hafi borist.

Einn hringjandi hafi haft samband við lögfræðiaðstoðina og sagst hafa komist óvart að því að sambýliskona hans væri gift öðrum manni. Hún hafi orðið ólétt og átt að eiga eftir tvær vikur en þegar þau hafi ætlað að fara til sýslumanns til að gifta sig saman hafi hann komist að því að hún væri gift öðrum manni

Þá er einnig sagt frá öðru nýlegra dæmi, þegar einn hringjandi kvartaði yfir því að reykskynjarar á stúdentagörðum væru bilaðir þannig að þegar einn fór í gang í einni íbúð fóru þeir í gang í öllum íbúðum. Þá berast oft símtöl vegna almennt gallaðra fasteigna, leigusamninga eða erfiðra leigusala.

Högni útskýrir að þegar slík símtöl berist sé almennt verklag að ráðfæra sig við lögmennina og síðan hafa samband við viðkomandi einhverjum mínútum síðar.

Formaðurinn segir það verulega gefandi fyrir lögfræðinemana að fá að reyna við raundæmi á milli þess sem þeir sitji yfir bókum.

„Algjörlega, þetta er æðislegt og fullkomið fyrir laganema sem vilja eiga við raunverulega ágreininga,“ segir hann. „Þetta er ekki bara það að lesa í bók.“

Lögmennska Háskólar

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