Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Agnar Már Másson skrifar 7. október 2026 19:22 Högni Alvar Harðarson Önnuson, formaður Orators, Kjartan Leifur Sigurðsson, laganemi og Magnús Hjaltason, gjaldkeri Orators við störf leigjendalínu Orators og Ölmu. Línan er opin á miðvikudögum. Aðsend Laganemar við Háskóla Íslands veita um þessar mundir ókeypis lögfræðiaðstoð auk þess sem þeir halda úti svokallaðri leigjendalínu. Formaður Orators segir starfið gefandi, enda frískandi að prófa eitthvað nýtt á milli þess sem menn sitja yfir bókum. Fólk hringi inn með alls konar vandamál; sumir kvarti vegna erfiðra leigusala og einn innhringjandi hafi haft samband þegar sambýliskonan reyndist vera gift öðrum manni. Högni Alvar Harðarson Önnuson er formaður Orators, félags laganema við Háskóla Íslands, en hann útskýrir í samtali við Vísi að félagið bjóði um þessar mundir upp á endurgjaldslausa lögfræðiaðstoð í gegnum síma. „Þetta eru um þrjátíu laganemar með handleiðslu lögfræðinga frá þremur lögmannsstofum sem svara spurningum,“ segir Högni en sjálfboðaliðar frá lögmannastofunum Mörkinni, Sævari Þór og félögum og Lögþingi eru laganemunum innan handar. Hann segir að símtölin séu eins fjölbreytt og þau eru mörg. „Þetta er oftast fólk sem þorir kannski ekkert endilega að taka skrefið að heyra í lögfræðingi eða lögmanni, kannski vegna þess að það heldur að það sé svo mikið vesen,“ segir hann. Þessi aðstoð er veitt alla fimmtudaga fram að jólaprófum í desember. Á miðvikudögum halda laganemarnir síðan úti svokallaðri leigjendalínu í samstarfi við Ölmu leigufélag þar sem leigjendur og leigusalar geta heyr í laganemum með sín vandamál. „Það getur verið allt frá einhverjum leigusamningi sem er eitthvað skrýtinn eða erfiðum leigusölum, bara alls konar,“ útskýrir Högni. Högni Alvar Harðarson Önnuson, formaður Orators.Aðsend Í tilkynningu til fréttastofu greindi Högni frá nokkrum dæmum um símtöl sem hafi borist. Einn hringjandi hafi haft samband við lögfræðiaðstoðina og sagst hafa komist óvart að því að sambýliskona hans væri gift öðrum manni. Hún hafi orðið ólétt og átt að eiga eftir tvær vikur en þegar þau hafi ætlað að fara til sýslumanns til að gifta sig saman hafi hann komist að því að hún væri gift öðrum manni Þá er einnig sagt frá öðru nýlegra dæmi, þegar einn hringjandi kvartaði yfir því að reykskynjarar á stúdentagörðum væru bilaðir þannig að þegar einn fór í gang í einni íbúð fóru þeir í gang í öllum íbúðum. Þá berast oft símtöl vegna almennt gallaðra fasteigna, leigusamninga eða erfiðra leigusala. Högni útskýrir að þegar slík símtöl berist sé almennt verklag að ráðfæra sig við lögmennina og síðan hafa samband við viðkomandi einhverjum mínútum síðar. Formaðurinn segir það verulega gefandi fyrir lögfræðinemana að fá að reyna við raundæmi á milli þess sem þeir sitji yfir bókum. „Algjörlega, þetta er æðislegt og fullkomið fyrir laganema sem vilja eiga við raunverulega ágreininga,“ segir hann. „Þetta er ekki bara það að lesa í bók.“ Lögmennska Háskólar Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Kennarar boða tíðindi Innlent SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Fleiri fréttir Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Sjá meira