Fangaði sólarupprás á Mars Kjartan Kjartansson skrifar 7. október 2026 19:34 Sólarupprás á Mars séð með vélrænu auga Curiosity-könnunarjeppans 11. ágúst 2026. NASA/JPL-Caltech/MSSS Könnunarfarið Curiosity, sem er statt á yfirborð Mars, fangaði í ágúst sólarupprás á rauðu plánetunni svokölluðu. Það var þegar farið var notað til að mynda sérstaka kletta fyrir vísindamenn hér á jörðinni. Könnunarfarið Curiosity, sem er statt á yfirborði Mars, fangaði í ágúst sólarupprás á rauðu plánetunni svokölluðu. Það var þegar farið var notað til að mynda sérstaka kletta fyrir vísindamenn hér á jörðinni. Myndin var tekin um klukkan 8:30 að staðartíma á Mars, þann 11. ágúst. Það var 4.982. dagurinn sem Curiosity hafði verið á yfirborði plánetunnar. Hún er unnin úr sex myndum sem farið tók en reynt var að halda birtustigi myndarinnar eins og aðstæður hafa verið á Mars. Myndin sem fylgir fréttinni er hluti af stærri samsettri mynd sem áhugasamir geta séð hér á vef NASA. Þá er einnig hægt að sjá allar myndir sem teknar eru með Curiosity hér. 📍Gale Crater, Aug. 11, 2026, 8:30 a.m. local Mars time. The Curiosity rover captures the Sun rising on crags known as yardangs, a scene that scientists have long been waiting to see up close. 1/2 https://t.co/NJQH9yNEYR— NASA Mars (@NASAMars) October 6, 2026 Á vef NASA segir að myndin sé af tindagarði sem mótast hefur með veðrun í gegnum árin. Garðar sem þessir myndast þegar vindur blæs burt mýkra efni svo það eina sem stendur eftir eru klettahryggir. Þessir tilteknu klettar liggja í vesturhluta Sharp-fjalls en það er um fimm kílómetra hátt fjall sem Curiosity hefur verið að klífa frá árinu 2014. Farið er komið í eins kílómetra hæð og er vonast til þess að Curiosity nái til tindagarðsins árið 2027. Fjallið er mótað úr mörgum lögum af jarðvegi en með því að skoða þau lög hafa vísindamenn NASA getað lært meira um þau stöðuvötn og ár sem flæddu eitt sinn um yfirborð Mars, fyrir milljörðum ára. Mars Geimurinn Vísindi Tækni Tengdar fréttir Fundu stærstu lífrænu sameindirnar hingað til í gömlu sýni Könnunarfarið Curiosity, sem er statt á yfirborð Mars, hefur fundið stærstu lífrænu sameindirnar hingað til. Fundurinn gefur til kynna að líffræðilegir ferlar hafi verið komnir lengra á Mars en áður hefur verið talið. 25. mars 2025 23:20 „Áhugaverður“ fundur kolefnis á Mars mögulega til marks um lífrænt ferli Við greiningu sýna af yfirborði Mars fann könnunarfarið Curiosity tegund kolefnis sem gjarnan er tengt við lífræn ferli. Það á í það minnsta við hér á jörðinni en þessi tegund kolefnis getur einnig myndast við ákveðin jarðfræðileg ferli. 19. janúar 2022 14:01 Curiosity fann lífrænar sameindir á Mars Uppgötvunin gefur til kynna að mögulega hafi Mars eitt sinn hýst líf eða jafnvel að finna megi örverur undir yfirborð plánetunnar. 8. júní 2018 11:15 Curiosity boraði á mars Marsjeppinn boraði í fyrsta sinn í eitt ár og tók jarðsýni af yfirborði mars. 30. apríl 2014 14:44 Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Kennarar boða tíðindi Innlent SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Fleiri fréttir Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Sjá meira