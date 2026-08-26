Vålerenga vann öruggan 2-0 sigur á Radomlje í Slóveníu í dag í fyrstu umferð Evrópubikars kvenna.
Íslendingarnir Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir voru báðar í byrjunarliði norska liðsins. Arna lék í miðri vörninni en Fanney stóð í markinu og héldu þær hreinu í öruggum sigri.
Vålerenga var með töluverða yfirburði í leiknum og hélt Radomlje í skefjum stærstan hluta hans. Norðmennirnir fengu fjölmörg færi en heimakonur áttu fá svör við sóknarleik Vålerenga.
Sigurinn setur Vålerenga í góða stöðu fyrir síðari leik liðanna sem fer fram í Noregi í næstu viku.