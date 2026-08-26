Fótbolti

Arna, Fann­ey og Vålerenga með öruggan sigur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir varði mark liðsins vel í dag.
Fanney Inga Birkisdóttir varði mark liðsins vel í dag. Getty/Alex Nicodim

Vålerenga vann öruggan 2-0 sigur á Radomlje í Slóveníu í dag í fyrstu umferð Evrópubikars kvenna.

Íslendingarnir Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir voru báðar í byrjunarliði norska liðsins. Arna lék í miðri vörninni en Fanney stóð í markinu og héldu þær hreinu í öruggum sigri.

Vålerenga var með töluverða yfirburði í leiknum og hélt Radomlje í skefjum stærstan hluta hans. Norðmennirnir fengu fjölmörg færi en heimakonur áttu fá svör við sóknarleik Vålerenga.

Sigurinn setur Vålerenga í góða stöðu fyrir síðari leik liðanna sem fer fram í Noregi í næstu viku.

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