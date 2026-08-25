Fótbolti

Brann á­fram á sigur­braut í Evrópu

Siggeir Ævarsson skrifar
Diljá Ýr náði ekki að setja boltann í netið í dag eftir að hafa skorað tvennu í síðustu tveimur Evrópuleikjum Brann
Diljá Ýr náði ekki að setja boltann í netið í dag eftir að hafa skorað tvennu í síðustu tveimur Evrópuleikjum Brann vísir/Getty

Diljá Ýr Zomers og stöllur hennar í Brann eru í ágætri stöðu í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir 2-1 sigur á Austria Wien í dag.

Leikurinn var í járnum framan af en gestirnir frá Austurríki jöfnuðu 1-1 eftir 26 mínútur og þar við sat þar til á 62. mínútu þegar Brann fékk vítaspyrnu. Hin skoska Lauren Davidson fór á punktinn en lét verja frá sér. Hún gerði þó vel í að fylgja eftir og kom boltanum í netið.

Diljá Ýr byrjaði var í byrjunarliði Brann á vinstri vængnum en fór af velli á 67. mínútu. Hún skoraði fjögur mörk í síðustu tveimur Evrópuleikjum Brann en náði ekki að fylgja þeim mörkum eftir með marki í dag. 

Anna Aahjem var svo hársbreidd frá því að bæta við þriðja marki Brann í uppbótartíma þegar hún var ein á móti markmanni en hitti boltann illa.

Lokatölur 2-1 og Brann í ágætri stöðu fyrir seinni leik liðanna sem fram fer í Vín þann 1. september næstkomandi.

Norski boltinn Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið