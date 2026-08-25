Diljá Ýr Zomers og stöllur hennar í Brann eru í ágætri stöðu í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir 2-1 sigur á Austria Wien í dag.
Leikurinn var í járnum framan af en gestirnir frá Austurríki jöfnuðu 1-1 eftir 26 mínútur og þar við sat þar til á 62. mínútu þegar Brann fékk vítaspyrnu. Hin skoska Lauren Davidson fór á punktinn en lét verja frá sér. Hún gerði þó vel í að fylgja eftir og kom boltanum í netið.
Diljá Ýr byrjaði var í byrjunarliði Brann á vinstri vængnum en fór af velli á 67. mínútu. Hún skoraði fjögur mörk í síðustu tveimur Evrópuleikjum Brann en náði ekki að fylgja þeim mörkum eftir með marki í dag.
Anna Aahjem var svo hársbreidd frá því að bæta við þriðja marki Brann í uppbótartíma þegar hún var ein á móti markmanni en hitti boltann illa.
Lokatölur 2-1 og Brann í ágætri stöðu fyrir seinni leik liðanna sem fram fer í Vín þann 1. september næstkomandi.