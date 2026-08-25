Stórstjarnan Laufey Lín mætti til Íslands í síðustu viku. Hún naut sín í botn í Reykjavík um helgina, skellti sér út á lífið með góðum vinum og fagnaði Laufeyjardeginum, sem haldinn var í fjórða sinn síðastliðinn sunnudag.
Dagurinn er orðinn að árlegum viðburði og fór fram sunnudaginn 23. ágúst. Þemað var Fögnum listinni eða „Celebration of the arts“ en tilgangur dagsins er meðal annars að gefa aðdáendum Laufeyjar innsýn í hennar heim og öllu því sem veitir henni innblástur, tónlist, kvikmyndir, dans, leikhús, myndlist og bókmenntir. Yfir 75 borgir í 25 löndum út um allan heim tóku þátt í ár, sem er það mesta hingað til.
Laufey virtist full af innblæstri hér í borginni og skellti sér meðal annars á Kjarvalsstaði, horfði á flugeldasýninguna á Hverfisgötu á Menningarnótt og fékk sér matcha-latte með Lin Wei móður sinni. Þá fór á veitingastaðinn Osteria Bari í Hafnarstræti og átti gott kvöld með vinkonum sínum, meðal annars Ingunni Kristjánsdóttur og Carmen Ingu, klappaði kisu með fyrirsætunni Helen Óttarsdóttur og átti góða endurfundi með New York pæjunni Alexöndru Sif, sem starfar hjá Spotify.
„Hver dagur er Laufeyjardagur ef þú ert hugrökk. Takk fyrir að fagna með mér á þessu ári, ég vona að dagarnir ykkar hafi verið fullir af matcha og ís og menningarupplifunum og tónlist og gleði,“ skrifaði Laufey á Instagram síðu sína við fullt af skemmtilegum myndum.
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Fjöldi aðila hér á Íslandi taka þátt í deginum sem formlegir samstarfsaðilar A Very Laufey Day. Til að mynda var hægt að fá sérstakan Laufey bragðaref í Ísbúð Huppu og Te & Kaffi bauð upp á Matcha Íslatte að hætti Laufeyjar.
Í Bíó Paradís var kvikmynd á dagskrá sem Laufey valdi sjálf og Borgarbókasafnið var með sérstakt Laufeyjar-bókasafnskort. Einnig tekur Listasafn Reykjavíkur þátt í deginum en Laufey lét sig ekki vanta á sýningu þeirra Smáborg, háborg.