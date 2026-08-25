Freyr Alexandersson, þjálfari norska úrvalsdeildarfélagsins Rosenborg, hélt sannkallaða þrumuræðu fyrir leik liðsins gegn norsku meisturunum í liði Viking á dögunum. Rosenborg vann leikinn með dramatísku sigurmarki á lokasekúndunum.
Rosenborg hefur nú birt áhugavert myndband frá síðustu leikjum Rosenborgar sem hefur farið afar vel af stað undir stjórn Freys sem tók við sem þjálfari í júní fyrr á þessu ári.
Þá var Rosenborg í fallsæti og hafði aðeins unnið þrjá sigra á tímabilinu í deildinni en undir stjórn Freys hefur liðið unnið fimm af sex leikjum sínum í deildinni og er komið upp í efri hlutann.
Í myndbandinu sem Rosenborg birti á YouTube rás sinni má meðal annars sjá svipmyndir frá leikdegi liðsins gegn Noregsmeisturum Viking á heimavelli á þéttsettnum Lerkendal.
Áhorfendur fá að sjá þrumuræðu sem Freyr hélt fyrir leikinn.
„Það versta sem gæti gerst í dag væri ekki að úrslitin væru okkur ekki í hag. Það versta sem gæti gerst er að við verðum ekki samkvæmir sjálfum okkur,“ má heyra Frey segja. „Að við höldum ekki tryggð við okkar einkenni, að við höldum ekki tryggð við það sem við erum góðir í.
Eftir fremur dræma mætingu á Lerkendal fyrstu keppnisdaga tímabilsins hefur hún aukist með betri úrslitum og stemningu í kringum liðið.
„Fólkið sem er mætt hingað vill vera hluti af þessu með okkur, vill vera hluti af þessu ferðlagi. Meðtakið það. Jákvæðir út á vellinum, fagnið smáu sigrunum, styðjið hvorn annan, sýnið kjark, verið hugrakkir og stórir.“
Leikar stóðu jafnir 1-1 þegar að komið var fram á fimmtu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma. Þá skoraði Amin Chiakha það sem reyndist sigurmark leiksins fyrir Rosenborg.
Í umræddu myndbandi má sjá geðshræringuna hjá leikmönnum og þjálfurum Rosenborgar eftir leik sem og stemninguna í klefanum.