Faxaflóahafnir hyggjast reisa nýjar höfuðstöðvar sínar nærri Skarfabakka við Sundahöfn. Auglýst hefur verið forval um þátttöku í lokuðu útboði á hönnun nýs Hafnarhúss en með framkvæmdinni verður sameinuð meginstarfsemi á einum stað.
Húsið mun rísa þar sem nú er bílastæði, í nálægð við Skarfaklett og flotbryggjuna þaðan sem Viðeyjarferjan siglir. Húsið mun rísa í nálægð við hina nýopnuðu Vör, miðstöð fyrir farþega skemmtiferðaskipa sem leggja að við Sundahöfn.
Ráðgert er að húsið verði um 3.000 fermetrar og hýsi skrifstofu- og þjónustustarfsemi Faxaflóahafna ásamt sérhæfðri vinnu- og verkstæðisaðstöðu. Í tilkynningu segir að markmiðið sé að skapa nútímalegt og sveigjanlegt starfsumhverfi sem efli samstarf og stytti boðleiðir.
Forvalið nær til fullnaðarhönnunar hússins, þar á meðal arkitekta-, verkfræði- og lóðarhönnunar. Að loknu forvali verða allt að fimm teymi valin til þátttöku í lokuðu hönnunarútboði.
Segir í tilkynningunni að starfsfólk Faxaflóahafna sinni daglegum verkefnum víða, bæði á sjó og landi, á starfssvæðum félagsins í Reykjavík, á Grundartanga og Akranesi og í Borgarnesi. Aðsetur starfsfólks sé í dag að mestu leyti á tveimur meginstarfsstöðvum í höfuðborginni, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og Bækistöðinni við Fiskislóð á Granda, sem nú sé fyrirhugað að sameina í nýju Hafnarhúsi.
Við hönnun verður lögð áhersla á vandaðan arkitektúr, gott starfsumhverfi, sveigjanleika og skýrt skipulag, auk umhverfisvænna lausna og sjálfbærni, segir enn fremur í tilkynningunni. Stefnt sé að Svansvottun byggingarinnar.
Faxaflóahafnir seldu Reykjavíkurhöfn hlut sinn í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu árið 2021 en húsið hefur um langt skeið hýst Listasafn Reykjavíkur.