Jakob Birgisson uppistandari og fyrrverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra gengst við því að hafa snert samstarfskonu sína í ráðuneytinu á ósæmilegan hátt. Hann lét af störfum hjá ráðuneytinu í kjölfarið og hætti allri áfengisneyslu.
„Atvik sem lýst er í skjáskoti sem gengur manna á milli átti sér stað á skemmtun á vegum ráðuneytisins í vetur. Þar átti ég í samskiptum við samstarfskonu mína og snerti hana á ósæmilegan hátt. Ég bað hana innilega afsökunar á þessu atviki og taldi málinu lokið,“ segir Jakob í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu.
Umrætt skjáskot má sjá á myndinni hér að neðan.
„Ef ég er ekki búin að segja ykkur það nú þegar vil ég endilega að þið vitið að Jakob hætti sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra til að snúa sér aftur að gríninu eftir að hafa áreitt mig kynferðislega í vinnunni,“ segir í skjáskotinu.
Samkvæmt heimildum fréttastofu átti atvikið sér stað á fögnuði ráðuneytisins á skemmtistaðnum Bullseye á Snorrabraut.
Jakob var aðstoðarmaður Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í rúmt ár en lét af störfum þar í vor. Hann tilkynnti í lok mars að hann væri hættur störfum hjá ráðuneytinu í mars á þessu ári og sagði uppistandið toga í sig.
Fréttastofa hefur reynt að ná tali af starfsmanni ráðuneytisins en án árangurs.