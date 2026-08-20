Möguleg Evrópusambandsaðild var rædd frá sjónarhorni ungs fólks í Pallborðinu á Vísi í dag. Þátttakendur minntust meðal annars á hvað myndi gerast yrði íslenskur efnahagur fyrir áfalli og stöðu landbúnaðar.
Tveir þátttakenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir níu daga og tveir ætla að segja nei. Umræðurnar fóru um víðan völl og ræddu gestir mikið um hvað þyrfti að felast í mögulegum aðildarsamningi til þess að hann þætti ásættanlegur. Þar var meðal annars minnst á undanþágur frá sjávarútvegsstefnunni og í landbúnaði.
„Það er hálfkostulegt að fylgjast með fulltrúum flokka sem hafa stýrt síðustu fjörutíu ár, jafnvel verið kjörnir fulltrúar á þeim tíma, vera allt í einu mjög hugulsamir um íslenska bændur. Staðan í greininni er sú að meðalaldur bænda hefur hækkað um tuttugu ár á síðustu fjörutíu árum. Þeir hafa farið úr átta prósentum af þjóðinni í tvö prósent. Ég myndi vilja sjá hvernig samningurinn liti út svo það sé hægt að leggja heildarmat á þetta. Inngangan má aldrei snúast um að við séum að fórna íslenskum bændum og íslenskri framleiðslu fyrir ódýrari mat,“ sagði Jóhannes Óli Sveinsson, formaður Ungs jafnaðarfólks.
Hér fyrir neðan má sjá Pallborðið í heild sinni.
Nei-arar sögðust ekki geta sagt já við neinum samningi gangi Ísland til viðræðna.
„Ef við göngum í yfirþjóðlegt ríkjabandalag, sem hefur það í för með sér að við þurfum að breyta öllum okkar lögum og reglum og aðlaga að Evrópusambandinu. Að lög og reglur í Evrópu gildi ofar íslenskum lögum. Þessi gjörningur, að líkja honum við það að skoða matseðil, fá deit með Kylie Jenner eða skoða íbúð. Mér finnst það ekki mjög kræsilegt,“ sagði Steinar Ingi Kolbeins, fyrrverandi aðstoðarmaður ráðherra og ungur Sjálfstæðismaður.
María Malmquist, varaformaður Uppreisnar, sagði ljóst að innganga í Evrópusambandið myndi skila lægri vöxtum.
„Við gætum sparað heimilunum hundrað þúsund krónur á mánuði eða meira. Það liggur fyrir að það væri ódýrara að fara í búð og versla í matinn. Samkeppni myndi aukast, það kæmu erlendir fjárfestar og það gæti gert svo mikið fyrir okkur. Ég er tvítug, ég er að horfa á framtíðina mína og ég sé ekki fyrir mér að geta tekið húsnæðislán og farið út á húsnæðismarkað á næstunni. Ég trúi því virkilega að innganga í Evrópusambandið gæti bjargað því,“ sagði María.
Magnea Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknar, óttast að missa peningastefnulegt vald til Brussel.
„Það getur komið uppskerubrestur og áföll sem eru ekki endilega þau sömu og í Evrópu. Auðvitað hafði Covid áhrif á allan heiminn. En loðnubrestur hefði ekki sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland. Það er þannig að Seðlabanki Evrópu myndi ekki bregðast neitt sérstaklega við því fyrir Ísland,“ sagði Magnea.