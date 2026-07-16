Innlent

Kalla inn próteinpopp

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Matvælastofnun

Fyrirtækið Iðnmark hf. hefur innkallað prótein popp en varan inniheldur mjólk sem ekki kemur fram í innihaldslýsingu hennar. 

Þetta segir í tilkynningu frá Matvælaeftirlitinu. Loturnar sem innkallaðar séu merktar best fyrir dagsetningunum 03.11.26, 20.10.26 og 05.10.26. 

Neytendur sem séu með ofnæmi eða óþol fyrir mjólk skuli ekki neyta vörunnar heldur farga eða skila í verslun til að fá endurgreiðslu. Dreifingaraðilar séu Krónan, Hagkaup og verslanir Samkaupa. 

Iðnmark kalli inn vöruna í samráði við Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness (HEF).

Innköllun Matvælastofnun

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