Innlent

Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Varan sem um ræðir er Voga ídýfa krydd, bæði í 175 millilítra og 400 millilítra pakkningum.
Varan sem um ræðir er Voga ídýfa krydd, bæði í 175 millilítra og 400 millilítra pakkningum. Vogaídýfa

Mjólkursamlag KS, sem framleiðir Voga ídýfu hefur ákveðið að innkalla nokkrar framleiðslulotur af ídýfu með kryddi. Innköllunin nær yfir allar best fyrir dagsetningar frá 28. júlí 2026 til 30. október 2026. 

Þetta kemur fram í tilkynningu þess efnis. Ástæða innköllunarinnar sé vanmerktur ofnæmisvaldur. Varan innihaldi hveiti sem ekki er tilgreint í innihaldslýsingu. Vörurnar séu merktar lotunúmeri frá 26-0744 til 26-1630. 

Varan sem um ræðir er Voga ídýfa krydd, bæði í 175 millilítra og 400 millilítra umbúðum. 

Viðskiptavinum með ofæmi- eða óþol sé bent á að farga vörunni eða skila henni í þá verslun sem hún var keypt í gegn endurgreiðslu. 

Innköllun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið