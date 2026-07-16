Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds Áróra L Davíðsdóttir skrifar 16. júlí 2026 10:10 Varan sem um ræðir er Voga ídýfa krydd, bæði í 175 millilítra og 400 millilítra pakkningum. Vogaídýfa Mjólkursamlag KS, sem framleiðir Voga ídýfu hefur ákveðið að innkalla nokkrar framleiðslulotur af ídýfu með kryddi. Innköllunin nær yfir allar best fyrir dagsetningar frá 28. júlí 2026 til 30. október 2026. Þetta kemur fram í tilkynningu þess efnis. Ástæða innköllunarinnar sé vanmerktur ofnæmisvaldur. Varan innihaldi hveiti sem ekki er tilgreint í innihaldslýsingu. Vörurnar séu merktar lotunúmeri frá 26-0744 til 26-1630. Varan sem um ræðir er Voga ídýfa krydd, bæði í 175 millilítra og 400 millilítra umbúðum. Viðskiptavinum með ofæmi- eða óþol sé bent á að farga vörunni eða skila henni í þá verslun sem hún var keypt í gegn endurgreiðslu. Innköllun Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Sjá meira