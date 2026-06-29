Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, lét sig ekki vanta á Bergmáls-tónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum á dögunum og tók púlsinn á glöðum tónleikagestum í Vísisþættinum Gugga fer á djammið.
Það var líf og fjör á Þingvöllum og gestir í miklum gír. Gugga spurði þá að ýmsum spurningum, þar á meðal hvort þeir gætu nefnt aðra meðlimi Kaleo á nafn en Jökul, sem enginn gat gert, og hversu mikið fatnaður þeirra kostaði.
„Ég keypti mér sjal á fjörutíu þúsund kall og ég er ready. Ég átti samt ekkert í hattinn,“ segir Gugga og vísar til þess að fjöldi gesta rokkaði kúrekahatt í tilefni tónleikana.
„Dýr var drepið til að fara á hausinn minn, ekki segja neinum,“ bætir Gugga við um loðband sem hún skellti yfir hárið sitt.
Hér má sjá þáttinn í heild sinni:
Þá fékk hún eina skvísu til að sýna hvað væri í veskinu.
„Ég er með nauðsynlega klúta. Þetta eru pjöllu-klútar. Svo er ég með gleraugu, svona Jeffrey Dahmer gleraugu,“ sagði stelpan og sýndi ofan í töskuna.
Gugga fékk sjálf spurningu frá ungum manni:
„Spurning dagsins, svafstu hjá Drake?,“ sem hún svaraði þó ekki nema með glotti.