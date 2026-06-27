Innlent

Hrun úr Reynis­fjalli: „Ansi mikil berg­fylla sem hefur farið þarna niður“

Atli Ísleifsson skrifar
Sjá má umfang grjóthrunsins á drónamyndum Þóris sem hann tók í gærkvöldi.
Sjá má umfang grjóthrunsins á drónamyndum Þóris sem hann tók í gærkvöldi. Þórir Kjartansson

Mikið grjóthrun varð í Reynisfjalli, rétt austan við Hálsanefshelli í Reynisfjöru, einum vinsælasta ferðamannastað landsins, á dögunum. Íbúi í Vík, sem náði drónamyndum frá vettvangi, segir ljóst að grjóthrunið hafi verið mikið og að hrunið hafi úr fjallinu úr um 100 metra hæð þar sem hæst var.

„Þetta er ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður. Þetta eru gríðarlega margir rúmmetrar í þessu hruni. Það er alveg greinilegt,“ segir Þórir Níels Kjartansson í samtali við Vísi.

Sunnlenska sagði fyrst frá málinu. Þórir segist sjálfur fyrst hafa frétt af mögulegu hruni inni á Facebook-hópnum Baklandi ferðaþjónustunnar þar sem leiðsögumaður birti mynd þar sem sást glitta í berg í fjörunni austan við stuðlabergsnefið.

„Sjórinn er upp að því ennþá. Eftir landbrotið í vetur sést þá ekki nema í fremstu steinana á myndinni. Leiðsögumaðurinn setti inn mynd af þessu og spurði hvort það hefði orðið grjóthrun þarna svo ég fór með drónann minn og myndaði þetta í gærkvöldi. Þá sést að þetta vik austan við stuðlabergið er eiginlega fullt af þessu grjóthruni.“

Að neðan má sjá drónamyndir Þóris frá vettvangi. Hann þekkir Reynisfjöru vel, enda hefur hann búið í Vík alla tíð.

Gerist yfirleitt á vorin

Þórir segir grjóthrun algeng úr Reynisfjalli. „Já, bæði þarna sunnan úr því og hér austan úr því. Það eru alltaf einhverjar grjótskriður úr fjallinu með einhverra ára millibili, langt langt aftur. Venjulegast gerist þetta fyrst á vorin þegar frost er að fara úr jörðu, en þetta getur auðvitað gerst á öllum árstímum.

En ef fjaran hefði verið eins og hún er venjulega þá hefði verið krökkt af fólki þarna að deginum. Ef þetta hefur gerst að degi til, maður veit það auðvitað ekki. Þannig að þessi breyting á fjörunni – að þarna skyldi enginn vera – það er nú líklegt að það hafi forðað slysi.“

Heljarmikill fleygur

Þórir segist giska á að hrunið hafi úr fjallinu úr um hundrað metra hæð.

„Þetta hefur verið heljarmikill fleygur sem nær alveg niður úr. Ég sé á eldri myndum sem ég á að þarna hefur verið nokkuð stór sylla uppi í berginu, breið, og hún hefur alveg farin. Þetta hefur því verið þó nokkuð þykkt sem hefur farið og af stóru svæði enda er magnið mikið þarna í fjörunni,“ segir Þórir.

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