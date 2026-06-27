Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 18:06 Sjá má umfang grjóthrunsins á drónamyndum Þóris sem hann tók í gærkvöldi. Þórir Kjartansson Mikið grjóthrun varð í Reynisfjalli, rétt austan við Hálsanefshelli í Reynisfjöru, einum vinsælasta ferðamannastað landsins, á dögunum. Íbúi í Vík, sem náði drónamyndum frá vettvangi, segir ljóst að grjóthrunið hafi verið mikið og að hrunið hafi úr fjallinu úr um 100 metra hæð þar sem hæst var. „Þetta er ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður. Þetta eru gríðarlega margir rúmmetrar í þessu hruni. Það er alveg greinilegt,“ segir Þórir Níels Kjartansson í samtali við Vísi. Sunnlenska sagði fyrst frá málinu. Þórir segist sjálfur fyrst hafa frétt af mögulegu hruni inni á Facebook-hópnum Baklandi ferðaþjónustunnar þar sem leiðsögumaður birti mynd þar sem sást glitta í berg í fjörunni austan við stuðlabergsnefið. „Sjórinn er upp að því ennþá. Eftir landbrotið í vetur sést þá ekki nema í fremstu steinana á myndinni. Leiðsögumaðurinn setti inn mynd af þessu og spurði hvort það hefði orðið grjóthrun þarna svo ég fór með drónann minn og myndaði þetta í gærkvöldi. Þá sést að þetta vik austan við stuðlabergið er eiginlega fullt af þessu grjóthruni.“ Að neðan má sjá drónamyndir Þóris frá vettvangi. Hann þekkir Reynisfjöru vel, enda hefur hann búið í Vík alla tíð. Gerist yfirleitt á vorin Þórir segir grjóthrun algeng úr Reynisfjalli. „Já, bæði þarna sunnan úr því og hér austan úr því. Það eru alltaf einhverjar grjótskriður úr fjallinu með einhverra ára millibili, langt langt aftur. Venjulegast gerist þetta fyrst á vorin þegar frost er að fara úr jörðu, en þetta getur auðvitað gerst á öllum árstímum. En ef fjaran hefði verið eins og hún er venjulega þá hefði verið krökkt af fólki þarna að deginum. Ef þetta hefur gerst að degi til, maður veit það auðvitað ekki. Þannig að þessi breyting á fjörunni – að þarna skyldi enginn vera – það er nú líklegt að það hafi forðað slysi.“ Heljarmikill fleygur Þórir segist giska á að hrunið hafi úr fjallinu úr um hundrað metra hæð. „Þetta hefur verið heljarmikill fleygur sem nær alveg niður úr. Ég sé á eldri myndum sem ég á að þarna hefur verið nokkuð stór sylla uppi í berginu, breið, og hún hefur alveg farin. Þetta hefur því verið þó nokkuð þykkt sem hefur farið og af stóru svæði enda er magnið mikið þarna í fjörunni,“ segir Þórir. Mýrdalshreppur Reynisfjara Ferðaþjónusta Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Sjá meira