Í hádegisfréttum verður fjallað um nýjustu verðbólgutölurnar sem bárust í morgun og eru töluvert hærri en búist hafði verið við.
Hagfræðingur ASÍ segir áhyggjuefni að ekki gangi hraðar að koma böndum á verðhækkanir og vextina.
Þá fjöllum við um ástandið í Venesúela þar sem þúsunda er enn saknað eftir jarðskjálftana í fyrrakvöld.
Að auki fjöllum við um fiskverð hér á landi sem er í hæstu hæðum og tæplega 40 prósent hærra en í fyrra.
Í sportpakka dagsins verður farið yfir stórleikinn í Bestu deildinni í gær þar sem Víkingar lögðu Blika.