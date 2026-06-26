Innlent

Verð­bólgan eykst þvert á spár og fisk­verð í hæstu hæðum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður fjallað um nýjustu verðbólgutölurnar sem bárust í morgun og eru töluvert hærri en búist hafði verið við. 

Hagfræðingur ASÍ segir áhyggjuefni að ekki gangi hraðar að koma böndum á verðhækkanir og vextina.

Þá fjöllum við um ástandið í Venesúela þar sem þúsunda er enn saknað eftir jarðskjálftana í fyrrakvöld. 

Að auki fjöllum við um fiskverð hér á landi sem er í hæstu hæðum og tæplega 40 prósent hærra en í fyrra.

Í sportpakka dagsins verður farið yfir stórleikinn í Bestu deildinni í gær þar sem Víkingar lögðu Blika. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 26. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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