Kjörbúðin í Bolungarvík lokar um miðjan mánuðinn. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina tekna eftir ítarlega skoðun en búðin hafði verið rekin með tapi í lengri tíma.
Vífill Ingimarsson, framkvæmdastjóri Kjörbúðarinnar harmar lokunina í viðtali við Bæjarins besta en segir hana hafa verið nauðsynlega. Uppsagnir hafi orðið í tengslum við lokun verslunarinnar en hluta starfsmanna hafi verið boðið annað starf hjá Nettó á Ísafirði.
„Ljóst er að þessi ákvörðun mun hafa áhrif á þjónustustig í bæjarfélaginu og því ekki auðveld ákvörðun en því miður nauðsynleg,“ segir hann við Bæjarins besta.
Eftir að Kjörbúðin hefur lokað verður aðeins ein verslun eftir í bænum, Bjarnabúð.
Til stendur, að sögn Vífils, að Drangar móðurfélag Kjörbúðarinnar kaupi fasteignina sem Kjörbúðin er í. Rýmingarsala verður haldin mánudaginn 11. maí en í kjölfarið verður starfsemin lögð niður.