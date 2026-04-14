Skipuleggjendum K-Pop Infinity tónleika sem áttu að fara fram í Eldborgarsal Hörpu sunnudaginn 19. apríl hafa ákveðið að skipta út listamönnunum þar sem atriðið þykir ekki hafa staðist væntingar. Sýningin hefur fengið harða útreið í fjölmiðlum í Svíþjóð þar sem sársvekktir foreldrar hafa farið fram á að fá endurgreiðslu.
Tónleikarnir fara fram í Eldborgarsal Hörpu á sunnudag klukkan 18:00 en breyting hefur orðið á og mun K-Pop Superstars þar stíga á svið í stað K-Pop Infinity. Um er að ræða tónleika þar sem meðal annars verða spiluð lög úr K-Pop Demon Hunters teiknimyndinni sem var ein sú vinsælasta í fyrra og lög kóresku poppsveitarinnar BTS svo eitthvað sé nefnt.
„Ég skrifa þér þessi skilaboð vegna þess að það er mér mikilvægt að vera hreinskilinn varðandi þá ákvörðun sem hefur verið tekin,“ segir í tölvupósti til tónleikagesta í Hörpu. „Gæði sýningarinnar K-Pop Infinity stóðust ekki væntingar þegar sýningin var frumsýnd í Kaupmannahöfn og við höfum því ákveðið að taka hana af dagskrá í Hörpu.“
Segir að í stað K-Pop Infinity hafi verið fundinn margreyndur og góður valkostur. Gerður hafi verið samningur við sýninguna K-Pop Superstars. Tekið er fram að miðinn gildi á hina nýju tónleika þó krefjast megi endurgreiðslu. Um sé að ræða „kröftuga sýningu með átta atvinnuflytjendum sem hafa sýnt meira en 100 sýningar víðs vegar um Bretland og eru þekkt fyrir dýnamíska framsetningu og ekta K-Pop tónleikaupplifun.“
Í umfjöllun sænska ríkisútvarpsins er vitnað í sársvekkta sænska foreldra sem mættu með börn sín á tónleika K-Pop Infinity í Stokkhólmi. Foreldrarnir segja sveitina í raun ekkert hafa sungið heldur einungis hreyft varir og þá hafi dans þeirra ekki verið upp á marga fiska.
„Þau voru eins og einhverjir unglingar, stóðu þarna á sviðinu og hreyfðu munninn yfir upptöku,“ hefur sænska ríkisútvarpið eftir sænska föðurnum André Wahlström sem greiddi rúmar átján þúsund krónur fyrir miða á tónleika sveitarinnar í Stokkhólmi fyrir sig og dóttur sína. Hann segir dóttur hans hafa verið sársvekkta og þakkar fyrir að hún hafi ekki verið örfáum árum eldri.
Yfirlýsing frá tónleikahaldara:
Þú átt miða á viðburðinn K-POP SUPERSTARS sem fer fram19.04.2026 18:00Skilaboð frá viðburðarhaldara:Kæri gestur,Ég heiti Morten og er skipuleggjandi K-Pop Infinity sýningarinnar sem fer fram í Hörpu þann 19. apríl. Ég skrifa þér þessi skilaboð vegna þess að það er mér mikilvægt að vera hreinskilinn varðandi þá ákvörðunnar sem hefur verið tekið. Gæði sýningarinnar K-Pop Infinity stóðust ekki væntingar þegar sýningin var frumsýnd í Kaupmannahöfn og við höfum því ákveðið að taka hana af dagskrá í Hörpu.Í staðinn höfum við fundið margreyndan og góðan valkost og höfum því gert samning við sýninguna K-Pop Superstars. Kröftuga sýningu með átta atvinnuflytjendum sem hafa sýnt meira en 100 sýningar víðs vegar um Bretland og eru þekkt fyrir dýnamíska framsetningu og ekta K-Pop tónleikaupplifun.Nánari upplýsingar um K-Pop Superstars og nýju sýninguna næsta sunnudag má finna HÉR.Þetta þýðir eftirfarandi fyrir þig:- Miðinn þinn gildir áfram á K-Pop Superstars- Ef þú vilt ekki sækja nýju sýninguna átt þú að rétt á fullri endurgreiðslu. Vinsamlegast hafðu samband við miðasölu Hörpu ef svo er.Takk fyrir skilninginn og stuðninginn. Við vonumst innilega til að fá að sjá þig á K-Pop Superstars þann 19. apríl.
Einnig er rætt við svekkta foreldra í sænska miðlinum Aftonbladet og vísað til þess að margir skrifi neikvæðar umsagnir á samfélagsmiðla.
„Börnin fóru þaðan mjög vonsvikin. Ekki bara smá óánægð heldur virkilega döpur og svekkt. Það er kannski það sem gerir mann reiðastan, að skipuleggjendum takist að taka eitthvað sem börn elska virkilega og breyta því í svo slæma upplifun að þau upplifa sig svikin,“ skrifar eitt foreldranna.
Vitnað er til þess að í markaðsefni fyrir tónleikanna sé tónleikagestum lofað sýningu sem „enduruppgötvi“ hvað lifandi popp geti verið. Þá er skrifuð tónlistargagnrýni um tónleikana í Göteborgs-Posten en K-Pop Infinity hélt einnig tónleika þar. Lýsir blaðamaðurinn því að upplifunin hafi oft verið eins og að fylgjast með leikfimitíma.
„Kannski er þetta betra en að sjá aldrei K-Pop á sviði, en þetta er bara eitthvað svo slappt. Sérstaklega í samanburði við K-Pop sem er svo vel úthugsað og nákvæmt, þar sem listamennirnir leggja sig virkilega fram. Það er svolítið eins og sýningin hafi verið búin til af einhverjum sem elskar ekki K-Pop í raun og veru eða hefur ekki lagt sig fram um að virkja krakkana í salnum almennilega. Ungu aðdáendurnir eiga betra skilið.“