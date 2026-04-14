Opnar sig um andlát kærastans eftir skotárás í New York Stefán Árni Pálsson skrifar 14. apríl 2026 13:02 Emilíana opnar sig um erfiðan missi sem átti sér stað fyrir rúmlega tuttugu árum. Um helgina fór af stað fjórða þáttaröðin af Tónlistarmönnunum okkar á Sýn+. Eins og áður er Auðunn Blöndal umsjónarmaður þáttanna og var fyrsti gestur söngkonan ástsæla Emilíana Torrini. Í þættinum var farið vel yfir feril hennar sem listamaður og fór umræðan einnig út í erfiða kafla í lífinu. Árið 2005 kom platan Fisherman's Woman út og sló hún rækilega í gegn. Sú plata fjallar í raun um áfall sem söngkonan varð fyrir fyrir rúmlega tuttugu árum, þegar hún missti kærastann sinn. „Hún er byggð á missi. Á þeim tíma var ég ekkert alveg að fatta það. Það var svo eðlilegt að tjá sig í gegnum tónlist. En í rauninni fattaði maður ekki alveg það sem kæmi með því. Að þú þurfir að syngja þetta á hverju kvöldi og tala um þetta alltaf. Þetta eru alveg tuttugu ár síðan," segir Emilíana og á þá við að það sé auðveldara að tala um þetta í dag. Hótað og varð að fara „Ég kynnist manni. Hann er að fara að gera vídeó fyrir mig sem að svo verður ekki. Ég kynnist honum í L.A. og hann er kvikmyndagerðarmaður. Við verðum ástfangin og svo ætluðum við að flytja til New York. Þetta er alla vega svona stóra sagan og áður en við förum þá er ég í miðri plötu," segir söngkonan sem er þá stödd í Bretlandi að vinna að plötu. Hún biður um að fara til Bandaríkjanna í tíu daga til að hitta manninn. Hún fær að fara en sú ferð var stutt. „Á endanum var mér í rauninni hótað og sagt að þau myndu ekki gefa út plötuna mína ef ég kæmi ekki strax. Þannig að ég fer. Og kvöldið sem ég í rauninni hefði átt að vera þarna þá er skotárás úti í New York. Þar eru einhverjir drepnir og maðurinn sem er skotinn missir stjórn á bílnum og keyrir kærastann minn niður. Hann deyr þarna í New York. Það fer einhvern veginn allt á haus og ég bara fer í rauninni frá plötunni," segir Emilíana en hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti. Þættirnir koma aðeins inn í heild sinni á Sýn+.