Íslenskt heiðalamb frá Kjarnafæði í nýjum páskaumbúðum Kjarnafæði 1. apríl 2026 09:54 Íslenskt heiðalamb sækir nú innblástur beint í eina þekktustu páskahefð Íslendinga. Skemmtileg nýjung á páskaborð landsmanna í ár. Páskarnir eru eitt stærsta hátíðartímabil ársins hjá Kjarnafæði og hefur lambalæri lengi verið fastur liður á borðum landsmanna. Fyrir marga er það jafn ómissandi hluti af páskunum og páskaeggin og fjölskyldusamveran. Í ár tekur Kjarnafæði hefðina skrefi lengra með nýjum umbúðum utan um Íslenskt heiðalamb sem sækja innblástur beint í eina þekktustu páskahefð Íslendinga. Íslenskt heiðalamb í umbúðum sem minna á klassískt páskaegg! „Við vildum tengja vöruna enn sterkar við páskana og gera upplifunina skemmtilegri,“ segir Andrés Vilhjálmsson, markaðsstjóri Kjarnafæðis. Hugmyndin kviknaði í vöruþróunarherferð Kjarnafæðis þar sem almenningur hefur fengið að taka þátt í að móta nýjar vörur í samstarfi við áhrifavaldinn Patrek Jaime. „Við vildum tengja vöruna enn sterkar við páskana og gera upplifunina skemmtilegri. Hugmyndin um að „pakka“ Íslenska heiðalambinu eins og páskaeggi var einföld, en passaði ótrúlega vel,“ segir Andrés Vilhjálmsson, markaðsstjóri Kjarnafæðis. @patrekurjaimee Pepperoni protein bar er held eg æði ✨💕 hvaða vöru myndir þú gera? Getur skráð þína hugmynd á kn.is 💅🏽 #íslenskt #fyp #fyrirþig #samstarf ♬ Club Penguin Pizza Parlor - Cozy Penguin Einfaldleiki, hefðin og ný nálgun Páskalærið frá Kjarnafæði nýtur mikilla vinsælda sökum þess hversu þægilegt og gott það er: úrbeinað, kryddað og tilbúið beint í ofninn eða á grillið. Það er einföld lausn fyrir fjölskyldumáltíð þar sem lítið þarf að hafa fyrir undirbúningi. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er aftur á móti klassíska lambalærið með beini sem við erum flest alin upp við að borða á páskunum. Með nýju umbúðunum er markmiðið að halda í þessa hefð en bæta við léttu og skemmtilegu ívafi sem fellur að stemningunni sem fylgir páskunum. Samstarfið við Patrek hefur skilað sér í mikilli þátttöku og fjölda hugmynda að vöruþróun frá almenningi. „Viðbrögðin hafa farið fram úr okkar væntingum. Það er greinilegt að fólk hefur bæði skoðanir og skemmtilegar hugmyndir þegar kemur að mat og hefðum,“ segir Andrés Vilhjálmsson. Opið fyrir hugmyndir frá almenningi Kjarnafæði hvetur landsmenn áfram til að taka þátt í vöruþróun fyrirtækisins og senda inn sínar eigin hugmyndir að nýjum vörum. „Hjá Kjarnafæði er stöðugt leitað að nýjum og spennandi vörum og þar skiptir innsýn neytenda miklu máli. Hvort sem um er að ræða nýtt bragð, nýja vöru eða einfaldlega hugmynd sem hefur lengi verið á óskalistanum, þá er nú tækifæri til að koma henni á framfæri,“ segir Andrés. Kjarnafæði hefur sett margar skemmtilegar nýjungar á markað undanfarið ár. Viðbrögðin hafa þegar verið afar skemmtileg og fjölbreytt. Meðal hugmynda sem borist hafa eru til dæmis Pepperoni próteinbar, Lakkrísfylltar pylsur og „Pylsur On The Go“ – ásamt ýmsu öðru sem sýnir vel hversu skapandi Íslendingar geta verið þegar kemur að mat. Þátttakendur eru hvattir til að senda Kjarnafæði nokkrar línur með tillögum sínum og segja frá því hvað gerir þeirra hugmynd sérstaka og hvers vegna hún ætti að verða að veruleika. 