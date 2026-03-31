Skoðun

Stríðandi við­horf Sjálf­stæðis­manna til tjáningar­frelsis

Ágúst Elí Ásgeirsson skrifar

Um aldamótin höfðaði Kjartan Gunnarsson, þáverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, meiðyrðamál á hendur Sigurði G. Guðjónssyni lögmanni vegna ummæla í blaðagrein. Málsvörn Sigurðar byggði á því að ummælin væru varin af tjáningarfrelsinu, hornsteini íslenskrar stjórnskipunar. Sigurður var sýknaður í héraðsdómi og Hæstarétti en Kjartan skaut málinu til Mannréttindadómstóls Evrópu sem vísaði kærunni frá.

Á Sambandsþingi ungra sjálfstæðismanna í fyrra var Kjartan sérstakur heiðursgestur og fögnuðu flokksmenn sjötíu og fjögurra ára afmæli hans með mikilli viðhöfn í gamla Landsbankahúsinu. Þar á meðal var Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður flokksins, og voru þau Kjartan nánast óaðskiljanleg allt kvöldið ef marka má ljósmyndir sem birtust í Smartlandi á mbl.is í vikunni á eftir.

Í gær barst Guðrúnu stefna frá samtökunum Solaris vegna meintra meiðyrða hennar í þættinum Spursmál á mbl.is.

Í tilkynningu frá Guðrúnu stendur eftirfarandi:

„Það er greinilegt að samtökin Solaris vilja með stefnunni fá dómstóla til að hefta tjáningarfrelsi mitt sem varið er af stjórnarskrá Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu.“

Hún hyggst taka til varna með þjóðarhagsmuni að leiðarljósi.

Það er hjartnæmt að sjá hvernig Guðrún, riddari tjáningarfrelsisins á Íslandi, hefur ræktað svo hlýja vináttu við einn fremsta andstæðing þess í réttarsögu landsins.

Höfundur er áhugamaður um Sjálfstæðisflokkinn.

Tjáningarfrelsi

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið