Heilsársbúseta er hjarta samfélagins

Þann 16. maí verða sögulegar kosningar í Árneshreppi á Ströndum, listakosning í fyrsta skipti síðan 1958. Tveir listar eru í framboði og því ljóst að framtíðin er björt þegar 20 manns í svona fámennu sveitarfélagi eru tilbúnir að gefa hjarta sitt og sál til að tryggja framtíð á svæðinu. Það er mikið fagnaðarefni.
Áherslumál listans Framtíðar Árneshrepps eru skýr og einföld. Við verðum að taka skynsamlegar ákvarðanir í dag svo hér verði áfram byggð eftir 5-10 ár. Heilsársbúseta stendur höllum fæti og verður að vera forgangsmál. Þessu má líkja við fyrstu hjálp, fyrst er athugað hvort það sé hjartsláttur áður en hugað er að brotnum fæti. Heilsársbúseta er hjartað í samfélaginu Árneshreppi og það má bara ekki hætta að slá!
Mikilvægast er að einblína á sérstöðu Árneshrepps og hvaða leiðir við getum farið til að fá nýtt fólk til að búa í okkar einstaka sveitarfélagi, í hlýjum faðmi fjalla og kyrrðar. Samgöngur, heilsársstörf og húsnæðismál eru samverkandi þættir og saman skapa þau lausnina. Við þurfum betri veg og tryggari samgöngur til að skapa fleiri heilsársstörf og við þurfum að endurskipuleggja húsnæði eða byggja upp nýtt svo hér sé pláss fyrir fólk að búa.
Sauðfjárrækt og ferðaþjónusta eru helstu atvinnuvegir sveitarinnar en við verðum að tryggja framtíðarhorfur þessara greina því saman gera þær Árneshrepp að því samfélagi sem hann er í dag. Sauðfjárrækt í Árneshreppi er hátt skrifuð á landsvísu og einstakur demantur í samfélaginu sem ekki má glata. Nýliðun í sauðfjárrækt er landlægt vandamál og þar þurfa stjórnvöld að grípa inn í og tryggja innlenda matvælaframleiðslu og öryggi svo hægt sé að lifa af því að vera sauðfjárbóndi. Slíkar ráðstafanir hljóma mjög skynsamlega þegar ástandið í heiminum er ótryggt og mikilvægt er að geta verið sjálfum okkur næg. Kjötið sem og mjólkin er víst ekki framleitt í kjörbúðinni.
Það er margt sem þarf að ráðast í og til þess þarf drifkraft og trú á framtíðina og það höfum við í Framtíð Árneshrepps svo sannarlega. Því við viljum eiga framtíð hér en við þurfum að skapa hana saman með stuðningi íbúa. Við þurfum nefnilega sjálf að hafa trú á framtíð heilsársbúsetu í Árneshreppi svo við getum sannfært aðra um að koma hingað og njóta hennar með okkur. Kjósum framtíðina!
Höfundur skipar 2. sæti á lista Framtíðar Árneshrepps.
