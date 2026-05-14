Miðjusett Borgarlína vinstri manna og oddvita Sjálfstæðisflokksins kostar skattgreiðendur margfalda þá upphæð sem Strætókerfi myndi kosta með hægri settar sérakreinar. Slíkt kerfi gæti veitt jafngóða þjónustu og yrði mun auðveldara í hönnun og þróun. Það er því óskiljanlegt hvers vegna vinstri meirihlutarnir hafa reynt að þegja slíkt kerfi í hel.
Stofnbrautir á
tæpasta vaði
Áformin um Borgarlínu snúast um það að færa henni fjölda núverandi akreina á kostnað almennrar umferðar. Auk þess mun uppsetning á miðjusettri Borgarlínu hafa í för með sér gríðarlegt rask á stofnbrautarkerfi höfuðborgarsvæðisins og draga miklu meira úr umferðarflæði en við höfum hingað til fengið að kynnast. Nóg er þó samt.
Álagið á stofnbrautarkerfið, sem hefur verið vanrækt í fjögur kjörtímabil, er nú þegar orðið samfélaginu mjög kostnaðarsamt. Mun meira álag á stofnbrautirnar, með framkvæmdum af þessu tagi, hefði ekki einungis í för með sér sóun á almannafé og fjárhagslega áhættu. Þar yrði líklega teflt á tæpasta vað með skilvirkni og gangverk samfélagsins, neyðarþjónustu og almenna öryggishagsmuni.
Samgöngukerfi eru
æðakerfi samfélagsins
Þetta er kannski dramatísk viðvörun. En samgöngumannvirki eru æðakerfi hvers samfélags. Það er ekki alltaf fyrirséð hversu alvarlegar afleiðingar það hefur í för með sér, að leika sér með slíka innviði. Það er því ábyrgðarhlutur að taka slíka áhættu með raunverulegt samfélag, lifandi einstaklinga.
Við þessar aðstæður er mjög mikilvægt að sem flestir kjósendur átti sig á því að þessar borgarstjórnarkosningar verða líkast til síðasta tækifæri Reykvíkinga til að stöðva glæfralegt Borgralínuævintýrið. Verði það ekki gert, siglum við inn í tilraun sem vel gæti endað á neyðarástandi.
Miðflokkurinn er eini stjórnmálaflokkurinn í þessum borgarstjórnarkosningum sem hafnar Borgarlínu. Það gerir hann skýrt og greinilega með slagorðinu; Borgarlína burt!
Nú er tækifærið: X-M næsta laugardag!
Höfuundur er grunnskólakennari og á framboðslista Miðflokksins í Reykjavík.
