Hvað vitum við í raun um það hvað verður í framtíðinni? - Lítið sem ekkert.Hvað vitum við um það hvað við viljum í framtíðinni? - Vonandi eitthvað.Hvað er eitt mesta hitamálið fyrir þessar kosningar? - Það vitum við, borgarlínan.Hvernig má það þá vera að eini flokkurinn hér í Kópavogi sem heldur uppi heiðri mikils meirihluta fólks sem er á móti henni, sé Miðflokkurinn?Yfir 50% er á móti henni! Sú tölfræði ein og sér ætti að segja allt sem segja þarf út frá lýðræðislegu sjónarmiði.Það má vel vera að hugmyndin um borgarlínuna hafi verið góð pæling á sínum tíma, hugsuð sem bættar almenningssamgöngur og umferðin gerð skilvirkari.Nú hefur hins vegar langur tími liðið og eins og allir vita þá breytist ýmislegt í áranna rás.Lagðar hafa verið fram breyttar áherslur á borgarlínu sem bjóða upp á enn skilvirkari umferð og haldið ykkur nú fast, fyrir umtalsvert minni kostnað fyrir fólkið okkar.Hljómar það illa?
Af hverju er þá svona erfitt fyrir flokka að endurhugsa svona stórt mál með svona miklum útgjöldum?Kannski er það þrjóska. Kannski er það skortur á upplýsingum. Eða kannski er það bara vani.Vani getur verið ansi varasamur.Af hverju gerum við þetta svona? Af því svona höfum við alltaf gert þetta.Þangað til breyting hefur átt sér stað og hægt er að líta til baka og segja:Af hverju gerðum við þetta eiginlega svona? Af því við vissum ekki betur.En nú vitum við það og getum því brugðist við.Viljinn virðist þó ekki vera fyrir hendi, nema hjá Miðflokknum.Eitt er þó alltaf jafn áhugavert og það er hvað gerist fyrir kosningar. Kjörtímabilið á enda og kjörnir fulltrúar rísa upp á afturlappirnar og hefja upp raust sína um hvað skal sko gera næstu fjögur árin. Til í að gera og segja hvað sem er til að tryggja viðveru sína áfram. Líta svo til baka og blása upp það sem gert hefur verið á kjörtímabilinu.Upp hrannast viljayfirlýsingar og loforð um að skoða hitt og þetta korter í kosningar.Merkilega við þessi loforð, af hverju eru þau ekki bara uppfyllt á því tímabili sem setið er við stjórnartaumana?Það líkist því að verið sé að rúlla á undan sér verkefnum eins og vísaskuld, afvegleiða fólk í að hugsa um eitthvað sem skiptir jafnvel minna máli.Aukin útgjöld er eitthvað sem fæstir vilja og það væri glapræði að halda að þessir 130 milljarðar sem borgarlínan á að kosta komi annars staðar frá en úr okkar vasa, á einn eða annan hátt.Og hver ætlar svo að nota hana, ert það þú?Setjum ekki x- við eitthvað bara út af gömlum vana. Skoðum málefnin og fylgjum því sem brennur helst á okkur.Borgarlínan? Nei takk.Þétting byggðar? Komið gott.Vélmennavæðing barna í skólum með spjaldtölvum og dvínandi námsárangri? Alveg ómögulega.Meirihlutinn ræður hins vegar og vonandi sigrar lýðræðið í þessum málum en eitt er víst að til þess að stöðva þessi áform núverandi bæjarstjórnar, þá þurfum við að kjósa það 16. maí.Setjum x við M þann 16. maí.Höfundur er í 6. sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi.
