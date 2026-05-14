Undanfarnar vikur höfum við í Viðreisn hitt fullt af fólki sem elskar Reykjavík en er orðið þreytt á því hvað allt virðist oft flókið. Foreldra sem þurfa að eyða hálfum deginum í skutl. Ungt fólk sem veit hreinlega ekki hvort það hafi efni á að búa hér í framtíðinni. Börn sem fá ekki nauðsynlega hjálp fyrr en það er orðið of seint. Starfsfólk sem vill gera vel en vinnur í kerfi sem er orðið of þungt.
Ég skil þessa tilfinningu mjög vel enda á það ekki að vera svona erfitt að lifa venjulegu lífi í Reykjavík.
Borg sem virkar í raunveruleikanum
Reykjavík á ekki bara að líta vel út í glansandi kynningum eða skipulagsgögnum. Hún þarf að virka í raunveruleikanum. Í morgunstressi barnafjölskyldunnar á leiðinni í skólann. Í því hvort barn komist í frístundir í sínu hverfi. Í því hvort hjálpin komi áður en vandinn verður stærri. Í því hvort fólk hafi efni á að búa hér áfram í borginni sem það kallar heimaborg sína.
Góð borg er sundlaugin í hverfinu. Leikvöllurinn í nágrenninu. Félagsmiðstöðin sem grípur krakkana áður en þau detta úr virkni. Íþróttafélagið sem heldur utan um samfélagið. Tónlistin, menningin, kaffihúsin, litlu fyrirtækin og staðirnir þar sem fólk hittist og upplifir að það tilheyri samfélaginu sínu.
Snúum þessu við
Þess vegna skiptir máli hvernig borgin er rekin. Þegar kerfið verður of flókið finnur fólk fyrir því. Þegar ákvarðanir taka óþarfalega langan tíma finnur fólk fyrir því. Þegar þjónustan er langt í burtu, biðlistarnir of langir og hverfin ekki nógu sterk þá verður borgin erfiðari en hún þarf að vera.
Ég býð mig fram vegna þess að ég vil taka þátt í að gera Reykjavík að borg sem virkar betur fyrir venjulegt fólk. Borg sem er skemmtilegri, einfaldari, mannlegri og hlýrri. Borg þar sem við treystum fólki meira. Þar sem við auðveldum fólki að byggja, að skapa, að stofna og reka fyrirtæki. Þar sem við auðveldum fólki að lifa sínu lífi. Borg þar sem börn fá að blómstra, fjölskyldur fá að anda og fólk finnur að borgin sé með því í liði.
Það á ekki að vera svona flókið að búa í Reykjavík.
Snúum þessu við og gerum það einfalt að búa í borginni okkar.
Höfundur skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík.
