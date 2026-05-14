Flokkur fólksins var stofnaður fyrir tíu árum beinlínis til að vinna gegn fátækt barna. Innan nokkurra vikna má vænta tillagna stýrihóps á vegum mennta- og barnamálaráðherra um aðgerðir í þessum efnum. Fátækt barna kemur meðal annars fram í alls kyns mismunun í íþrótta- og félagsstarfi þar sem foreldri eða foreldrar þeirra geta ekki staðið undir þeim kostnaði sem því fylgir.
Þess vegna leggur Flokkur fólksins áherslu á að öll börn eigi rétt á að stunda íþróttir og tómstundir óháð efnahag foreldra. Útilokun frá íþróttastarfi, tónlistarnámi eða félagsstarfi almennt getur haft mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd barna. Það er ekki hvað síst í fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi sem börn eignast vini og mynda tengsl sem endast kannski til lífstíðar. Félagsstarf byggir upp sjálfstraust og tilfinningu fyrir því að tilheyra.
Mismunun vegna efnahags
Allt of stór hópur foreldra neyðist til að velja á milli þess að borga húsleiguna og aðra reikninga eða greiða fyrir þátttöku barna sinna í íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta er samfélagslegt óréttlæti og skőmm sem á ekki að líðast í einu ríkasta landi heims. Borgin verður að koma myndarlega til móts við börn í þessari stöðu.
Sama gildir um ungmenni sem eru hvorki í námi né vinnu. Reykjavíkurborg verður að mæta þessu unga fólki á þeim stað sem það er og efla það til þátttöku í samfélaginu. Ungt fólk í þessari stöðu upplifir margt vanlíðan og félagslega einangrun og missir smátt og smátt trúna á sjálft sig.
Flokkur fólksins vill samfélag sem mætir börnum og ungmennum af virðingu með raunverulegum úrræðum. Við eigum að fjárfesta í framtíð barnanna þannig að hæfileikar þeirra fái að blómstra burt séð frá efnalegi stöðu foreldra.
Börn foreldra í vanda
Við verðum líka að styrkja og aðstoða börn sem búa við vandamál innan heimilisins. Til að mynda þegar foreldri eða foreldrar glíma við alkóhólisma, geðrænan vanda eða mikla fjárhagsörðugleika. Við þær aðstæður þarf barnið víðtækan stuðning sem þolir enga bið.
Öll börn eiga að hafa aðgang að félags- og sálfræðiþjónustu innan skólans. Börnin þurfa að geta treyst því að á þau sé hlustað og unnið í málum þeirra. Börnin eru framtíð samfélags okkar og við megum ekki fórna neinu þeirra á altari afskipta- og úrræðaleysis.
Flokkur fólksins talar fyrir mannlegri reisn allra. Samfélag sem sparar í grunnþjónustu við börn greiðir fyrir það dýru verði síðar. Fyrir utan skaðan sem afskiptaleysið veldur börnum og ungmennum skaðar afskiptaleysið samfélagið í heild sinni.
Það er til marks um ranga forgangsröðun í borginni þegar börnum er mismunað eftir efnahag foreldra, þegar börn fá ekki félags-, sálfræði- og almenna heilbrigðisþjónustu í samræmi við þarfir þeirra. Flokkur fólksins setur hag barna og efnaminni fjölskyldna í fyrsta forgang. Í dag er félagsþjónustan undirmönnuð og börn bíða mánuðum saman eftir aðstoð. Það er ólíðandi. Þess vegna verður rődd Flokk fólksins að heyrast hátt og snjallt í borgarstjórn.
Ég skora á alla að setja X við F, hinn 16. maí.
Höfundur skipar 3. sæti á lista Flokk fólksins í Reykjavík.
