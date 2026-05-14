Skoðun

Fá­heyrðar yfir­lýsingar innviðaráðherra

Lilja S. Jónsdóttir og Gauti Kristmannsson skrifa

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kom í viðtal á Sýn á dögunum þar sem hann taldi tafir á umhverfismati Sundabrautar vera „fáheyrðar“ og hyggst hann fela lögmannsstofu úti í bæ að rannsaka hvað valdi þessum töfum hjá Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun sem er ein af stofnunum hans eigin ráðuneytis! Hann var ekki spurður að því hvernig í ósköpunum á því stæði að hann hygðist fela þriðja aðila að rannsaka opinbera stofnun undir hans eigin ráðuneyti. Er vitað til þess að nokkur ráðherra hafi gert annað eins hingað til?

Ráðherra var hins vegar spurður að því hvort hvort Sundabraut yrði í brú eða göngum og hver tæki þá ákvörðun. Hann taldi hana vera sína, en viðurkenndi þó að sveitarfélagið færi með skipulagsvaldið. Hann gaf síðan nánast þá yfirlýsingu að farið yrði í brú, þrátt fyrir að hafa ekki séð umhverfismatið enn. Þetta er fáheyrð stjórnsýsla og meira en afleit og ætti að taka fyrir á opinberum vettvangi, en enginn fjölmiðill hefur tekið upp þráðinn, þrátt fyrir að Sundabraut sé eitt af stærstu samgöngumálum borgarinnar og verkefni sem snertir hagsmuni og lífsgæði tuga þúsunda íbúa í Laugardal og Grafarvogi.

Þingmenn Reykvíkinga þegja þunnu hljóði að vanda enda virðist flestum þeirra koma sitt kjördæmi lítið við. Sama má segja um ríkisstjórnina. Frambjóðendur til borgarstjórnar, sem nýlega lofuðu flestir á íbúafundi í Laugardal að velja göng fram yfir brú, hafa heldur ekki rekið upp bofs vegna þessa, sem vekur furðu þar sem innviðaráðherra segist vera í raun ráða þessu þrátt fyrir skipulagsvald sveitarfélaga. Fróðlegt væri að vita hvaða augum flokkarnir líta á þessi viðhorf innviðaráðherra. Það kemur líka á óvart að eftir langvarandi samráð við íbúa og vandaðar athugasemdir þeirra við matsáætlunina ætli ráðherra að vanvirða vilja íbúanna og hunsa störf sinnar eigin fagstofnunar á sviði skipulagsmála.

Íbúasamtök Laugardals og einnig Grafarvogs hafa barist fyrir því að Sundabraut yrði í göngum, a.m.k. undir Kleppsvíkina, en verði hún á brú munu tugþúsundir bíla fara á hverjum degi í gegnum hverfin, Borgarveg og Hallsveg í Grafarvogi og Holtaveg, Langholtsveg og Álfheima í Laugardalnum. Á þeim leiðum eru fjöldi skóla, leikskóla, frístundaheimila og íþróttamannvirkja. Þessi gríðarlega umferð myndi skerða lífsgæði íbúa verulega og spilla umhverfinu mjög. Ráðherra virðist einbeittur í því að ráðast gegn þessum hagsmunum íbúa með því að keyra Sundabrú í gegn, sem er í raun fáheyrt þegar litið er til þeirra miklu hagsmuna fjölda íbúa í Reykjavík sem undir eru.

Höfundar eru íbúar í Laugardalshverfi og í stjórn Íbúasamtaka Laugardals.

Gauti Kristmannsson

