Skoðun

Mið­flokkurinn: Á­form um upp­byggingu og bætur á sund­laugum Hafnar­fjarðar

Signý J. Tryggvadóttir skrifar

Sundlaugar Hafnarfjarðar eru mikilvægar auðlindir fyrir samfélagið okkar, sem stuðla að heilsu, vellíðan og félagslegum tengslum. Við í Miðflokknum erum staðráðin í að byggja upp og bæta þessa mikilvægu þjónustu til að tryggja að íbúar geti notið hennar til fulls.

Mikilvægi sundlauganna

Sundlaugar eru ekki aðeins staðir til að synda; þær eru einnig miðstöðvar fyrir félagsleg samskipti og heilbrigða lífshætti. Með því að styðja við og bæta sundlaugar, erum við að styrkja samfélagið okkar. Rannsóknir sýna að sund hefur jákvæð áhrif á heilsu, dregur úr streitu og eykur lífsgæði, sérstaklega fyrir ungt fólk og eldri borgara.

Áform um bætur

Við í Miðflokknum höfum skýra sýn um að uppbygging og endurbætur á sundlaugunum skuli verða forgangsverkefni. Við viljum tryggja að sundlaugar okkar séu í toppstandi, að þær séu aðgengilegar og þjóni íbúum á öllum aldurskeiðum. Við munum leggja áherslu á að uppfæra aðbúnað, bæta öryggi, og auka aðgengi að sundlaugum, svo að allir geti notið þeirra án hindrana.

Opnunartími

Við í Miðflokknum teljum að sundlaugarnar eigi að vera opnar til klukkan 22:00 alla daga vikunnar. Lengri opnunartími mun veita íbúum, sérstaklega unga fólkinu, tækifæri til að nýta sundlaugar sem stað til að hittast og mynda tengsl. Þetta mun ekki aðeins auka heilsu íbúa heldur einnig styrkja félagsleg tengsl. Við erum staðráðin í að tryggja að sundlaugarnar verði aðgengilegar fyrir alla.

Áframhaldandi framtíð

Miðflokkurinn mun tryggja að sundlaugar Hafnarfjarðar verði áfram dýrmæt auðlind fyrir samfélagið. Með fjárfestingu í uppbyggingu og viðhaldi, auk lengri opnunartíma, stefnum við að því að auka lífsgæði íbúa og styrkja tengsl innan samfélagsins.

Tækifærið er núna, og við erum meðvituð um mikilvægi þess að hlusta á íbúa og vinna saman að styrkingu samfélagsins.

Höfundur skipar 2. sæti Miðflokksins í Hafnarfirði

