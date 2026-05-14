Skoðun

Vörumst vinstri stjórn og eftir­líkingar í Hafnar­firði

Einar Geir Þorsteinsson skrifar

Það er nóg af flokkum í Hafnarfirði sem segja það sama, nota sömu frasana og forðast erfið eða óþægileg mál. Svo er það Miðflokkurinn.

Við fáum á okkur stimpla vegna þess að við neitum að tala í kringum hlutina. Á meðan aðrir flokkar vona að vandamálin hverfi af sjálfu sér, þá mætum við þeim af festu.

Ekki láta blekkjast á lokametrunum. Sumir flokkar hafa reynt að hljóma eins og Miðflokkurinn núna í aðdraganda kosninga. En munið þegar þið farið í kjörklefann að Það er aðeins einn Miðflokkur í Hafnarfirði. Ef þú vilt breytingar í Hafnarfirði, þá er bara einn kostur í boði.

Setjum X við M. Fyrir Hafnarfjörð.

Höfundur er oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið