Skoðun

Reykja­vík þarf Regínu

Alma D. Möller skrifar

Regína Ástvaldsdóttir skipar 7. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík. Regína var nú síðast farsæll bæjarstjóri í Mosfellsbæ og náði þar framúrskarandi árangri í rekstri og þjónustu við bæjarbúa en ánægja íbúa Mosfellsbæjar mældist sú hæsta á landinu árið 2025.

Undir stjórn Regínu var til að mynda ráðist í mikilvægar umbætur í þjónustu við eldra fólk í gegnum verkefnið Gott að eldast. Segja má að Mosfellsbær sé fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög að þessu leyti en í samvinnu við hjúkrunarheimilið Eir kom sveitarfélagið á laggirnar samþættri heimaþjónustu og heimahjúkrun sem efldi þjónustu og öryggi eldra fólks í Mosfellsbæ. Þá var ráðist í verkefnið Börnin okkar með fjölda aðgerða er varðar velferð barna.

Verkefnið Börnin okkar og stafræn umbreyting sveitafélagsins voru tilnefnd til nýsköpunarverðalauna í vor og var Regína sérstaklega tilnefnd fyrir forystu sína við stefnumótun og innleiðingu verkefnanna. Regína hefur einnig verið bæjarstjóri á Akranesi við góðan orðstír og sviðsstjóri velferðasviðs Reykjavíkurborgar.

Það er ekki sjálfgefið að fólk með jafn víðtæka reynslu sé í framboði til borgarstjórnar og það væri synd ef Reykvíkingar fengju ekki að njóta krafta Regínu. Hún þekkir rekstur sveitarfélaga frá fyrstu hendi og skilur að sveitarfélög eru samfélög þar sem jafnt aðgengi að góðri þjónustu við íbúa, óháð efnahag, uppruna og aldri, er lykilatriði.

Regína skipar 7. sæti Samfylkingarinnar og atkvæði þitt getur skipt sköpum. Ég hvet Reykvíkinga til að tryggja að kraftar Regínu nýtist í þágu borgarbúa og setja X við Samfylkinguna á laugardaginn.

 þingmaður Samfylkingar og heilbrigðisráðherra

Sveitarstjórnarkosningar 2026

