Til að styrkja lífsgæði í sveitarfélögum þurfa eldri borgarar að vera virkir í samfélaginu. Við viljum sjá að þeirra dýrmæta reynsla og þekking nýtist til að skapa betri lífsgæðií öllum sveitarfélögum landsins.
Fjölgun eldri íbúa verðurein mesta áskorun sveitarfélaga næstu áratugina. Til að ræða málefni eldri borgara þarf að hafa raunverulegt samráð og útfæra skýra stefnu, ásamt markvissum aðgerðum sem tryggja sem allra best virkni þeirra.
Frá aldamótum hefur meðalaldur þjóðarinnar hækkað . Á sama tíma og landsmönnum hefur fjölgað um 41%,hefur60 ára og eldri fjölgað um 103%. Í allri þjónustu þarf að taka tillit til þessarar breytinga á aldursdreifingu þjóðarinnar.
Öldungaráð Viðreisnar leggur áherslu á að eldri borgar séu virkir þátttakendur í samfélaginu. Öll sveitarfélög eiga að virkja þekkingu og reynslu þeirra miklu betur en nú er gert. Við leggjum því til fimm áhersluatriði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Góðar ákvarðanir verða til í samtali við þá sem málin varða.
Við viljum tryggja að eldri borgarar hafi raunveruleg áhrif á stefnumótun sveitarfélaga með virku samráði, reglulegum íbúafundum og opnum vettvangi. Gagnsæi, forgangsröðun,árangursmat og gott aðgengi að upplýsingum á að vera í öllum málaflokkum. Gagnsæi í rekstri og íbúalýðræði er lykilatriði til að byggja upp traust.
Félagsleg tengsl eru grunnur að heilsu, vellíðan og lífsgæðum.
Við viljum efla félög eldri borgara, tryggja þeim aðstöðu og stuðning og skapa fleiri tækifæri til líkamsræktar, menningar og sjálfboðaliðastarfs. Sérstök áhersla er lögð á verkefni sem tengja kynslóðir og draga úr einangrun.Jafnframt þarf að tryggja að eldri borgarar fái leiðbeiningar um notkun stafrænna lausna.
Íbúar á öllum aldrei eiga að geta valið búsetuúrræði við hæfi.
Við viljum fjölga aðgengilegum íbúðum og þróa fjölbreyttari þjónustuíbúðir sem mæta mismunandi þörfum. Um leið þarf að efla heimaþjónustu og heimahjúkrun. Stuðlum að öryggi og góðum lífsgæðum heima sem allra lengst.
Gott aðgengi eldra fólks að andlegri- og líkamlegri heilsueflingu er grunnur að virkri þátttöku í samfélaginu.
Fjárfesting í forvörnum sem styrkja heilsuna skilar sér margfalt til baka.Við leggjum áherslu á aðgengi að hreyfingu, forvörnum og fræðslu um gefandi lífsstíl.
Við viljum tryggja aðgengilegar og hagkvæmar almenningssamgöngur. Einnig þarf að styrkja sérakstur og hanna öruggt og aðgengilegt nærumhverfi þar sem auðvelt og notalegter að njóta útivistar.
5. Skilvirk, gagnsæ og samþætt þjónusta
Forgangsröðun þjónustu í samræmi við óskir eldri borgara tryggir betri nýtingu fjármuna.
Við viljum samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu, draga úr tvíverknaði og setja skýr, mælanleg markmið um árangur.
Eldri borgarar eru ekki jaðarhópur. Þeim fjölgar hlutfallslega mest allra aldurshópa. Það er því mikilvægt að skapa leiðir til að nýta reynslu þeirra, þekkingu og vilja til þátttöku sem allra best.
Með skilvirku íbúalýðræði og forgangsröðun verkefna í samræmi við óskir íbúa, verður reksturinn hagkvæmari. Við „eyðum“ peningum í lífsgæði sem skila sér í betra samfélagi fyrir alla íbúa sveitarfélaganna. Það er ætlunarverk Viðreisnar í sveitarstjórnum.
Gefum Viðreisn tækifæri 16. maí til að stuðla að betri lífsgæðum í sveitarfélögum landsins.
Höfundur er formaður í stjórn Öldungaráð Viðreisnar.
