-Hugsum stórt, framkvæmum af skynsemi.
Miðbær Garðabæjar þjónar í dag fyrst og fremst því hlutverki að vera staður þar sem íbúar geta sótt ýmiss konar þjónustu. Sem slíkur þjónar miðbærinn hlutverki sínu ágætlega. Flestir sem þangað koma keyra nokkra hringi á torginu í leit að bílastæði klára sín erindi og fara svo aftur. Til að fólk sæki í miðbæinn til að dvelja og njóta þarf í bland við þjónustufyritæki og stofnanir að vera menningarstarfsemi, listasöfn, útisvæði og rými fyrir samveru. Á góðviðrisdögum þarf að vera hægt að setjast niður og njóta, leyfa krökkunum að hlaupa aðeins um án þess að þurfa stöðugt að hafa áhyggjur af bílaumferð. Þar á að vera rými til að vera með uppákomur og bæjarhátíðir bæði utanhúss og innan.
Svona miðbæ er hægt að skapa í Garðabæ en til þess þarf að útvíkka miðbæjarsvæðið, hugsa stórt en framkvæma af skynsemi. Hvernig mætti hugsa sér að þetta liti út?
Fyrirtækin Veritas, Distica og Vistor hafa verið að leita að lóð sem hentar betur undir starfsemi fyrirtækjanna. Æskilegast væri ef Garðabær gæti boðið fyrirtækjunum slíka lóð til að missa ekki þessi öflugu fyrirtæki úr bæjarfélaginu. Við það myndu opnast möguleikar á að nýta núverandi húsnæði og lóð fyrirtækjanna við skipulag og uppbyggingu miðbæjarins. Húsnæðið er fjölbreytt og bíður uppá mikla möguleika með stórum rýmum og góðum gluggum Þar mætti hýsa ýmsa starfsemi á vegum bæjarins s.s. bæjarskrifstofur og bókasafn. Einnig væri þar kjörinn staður fyrir nýsköpunar- og menningarhús og ýmiss konar menningarstarfsemi. Þessi lóð gefur einnig möguleika á að leysa bílastæðaþörf miöbæjarsvæðisins án þess að ganga á græna svæðið. Fyrir utan húsið er stórt grænt svæði sem bíður uppá fjölda möguleika þar mætti t.d. hugsa sér skrúð og listigarð sem yrði sannkölluð vin í miðbænum.
Garðatorgið er í dag eingöngu nýtt sem bílastæði. Með því að leysa bílastæðaþörfina á annan hátt skapast möguleikar til fjölbreyttari nýtingar á torginu. Þar gæti verið lifandi borgartorg með uppákomum og útiveitingum. Nýting torgsins gæti verið mismunandi eftir árstíðum.
Tengja þarf saman stærra svæði til að útvíkka og efla miðbæinn. Hugsa má sér sögustíga sem tengja Hofstaði, minningarreitinn, Vídalínskirkju og aðra merka staði í nágrenninu við miðbæinn. Góðar tengingar yfir Vífilstaðaveg myndu gera skólann, sundlaugina, íþróttasvæðin og stoppustöð almenningssamgagnana hluta af miðbænum, miðbæjarlífinu og miðbæjarstemmingunni.
Mikilvægt er að skipuleggja svæðið í heild og hugsa til langs tíma. Þá geta rúmast innan þessa skipulags framkvæmdir og fjárfestingar sem hvort sem er yrði farið í. Í ofangreindum hugmyndum má ná uppí kostnað með því að flytja ýmsa starfsemi á vegum bæjarins s.s. bókasafni, bæjarskrifstofum Í Veritas húsið og selja þær eignir.
Byggjum mannvænan, lifandi miðbæ. Hugsum stórt framkvæmum af skynsemi.
Höfundur skipar 4. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor.
