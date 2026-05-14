Valdimar Víðisson hlustar: Það sem ég lærði af Coda Terminal

Fyrir tæpum tveimur árum kynnti Carbfix verkefnið Coda Terminal, sem fól í sér að dæla koltvíoxíði niður í jörðina við Vallarhverfið til varanlegrar geymslu. Ég fór að kynna mér málið og við þá eftirgrennslan vöknuðu margar stórar spurningar. Þegar íbúi í hverfinu, Arndís Kjartansdóttir lýsti yfir áhyggjum sínum á hverfasíðunni á Facebook, fann ég að ég deildi þeim fyllilega með henni. Við þekktumst ekki neitt á þessum tíma, en þarna leiddu sameiginlegar áhyggjur okkar tvo íbúa saman. Það sem byrjaði sem einföld athugasemd varð fljótt að öflugu hreyfiafli íbúa sem settu stórt spurningarmerki við fyrirhugaðar framkvæmdir.
Þetta var barátta Davíðs við Golíat. Við vorum íbúar með engan annan málsvara en okkar eigin raddir, en á skömmum tíma söfnuðust yfir 4.000 manns í hópinn okkar. Undirskriftalisti gegn verkefninu taldi 6.090 manns, þar sem meira en helmingurinn voru Hafnfirðingar. Samstaðan var ótvíræð.
Í samtölum okkar við fulltrúa flokkanna kom í ljós mikill munur á viðmóti. Á meðan sumir nálguðust okkur strax, þurftum við að ganga eftir samtali hjá öðrum. Það er mikilvægt að kjörnir fulltrúar átti sig á því að áhyggjur íbúa eru sprottnar af raunverulegri umhyggju og raunverulegum tilfinningum sem á að mæta af virðingu en ekki afskiptaleysi.
Því miður upplifðum við mikið af því sem kalla má „gaslýsingu“. Reynt var að gera lítið úr áhyggjum okkar og einstaka menn vildu kalla til sérfræðinga úr fræðiheiminum til að blása á óttann eins og hann ætti ekki rétt á sér. Sú nálgun fór þvert ofan í mörg okkar Hafnfirðinga.
Í miðjum þessum mótmælum kynntist ég Valdimari Víðissyni. Hann tók við bæjarstjóraembættinu í byrjun árs 2025 og mætti okkur af mikilli einlægni. Í upphafi vorum við efablandin, við trúðum því að bæjarstjórnin væri hreinlega harðákveðin í að fá höfnina sem fylgdi verkefninu á forsendum Carbfix frekar en bæjarins.
Eftir því sem samtölin urðu fleiri fann ég að hjá Valdimar var engin uppgerð, hann var sannarlega að hlusta. Á troðfullum fundi í Bæjarbíó í ársbyrjun 2025 stóð hann fast á því að verkefnið yrði aldrei að veruleika í andstöðu við íbúa. Þar gaf hann það loforð standandi á sviðinu að við íbúarnir hefðum úrslitavaldið. Hann stóð með bæjarbúum þegar mest á reyndi.
Þegar hætt var við verkefnið kom í ljós að allt sem Valdimar hafði sagt okkur var strangheiðarlegt. Hann sýndi og sannaði að hægt er taka ákvarðanir með festu án þess að hundsa raddir þeirra sem þar búa. Hann skildi að íbúalýðræði snýst um virðingu og samráð. Hann gerði aldrei lítið úr áhyggjum íbúa, heldur tók mark á þeim.
Það var í kjölfarið á þessu sem Valdimar fékk mig til að ganga til liðs við Framsókn í Hafnarfirði. Eftir umhugsun var ákvörðunin auðveld. Mín gildi um heiðarleika, hlustun og virðingu fyrir íbúum stemma fullkomlega við hans vinnubrögð og stefnu flokksins.
Ég vil sjá Valdimar áfram sem bæjarstjóra okkar því hann skilur íbúa og vill í alvöru gera samfélagið okkar betra. Ég hef upplifað það sjálfur að hann hlustar og þess vegna treysti ég honum til að leiða stærri verkefni í bænum og gæta þess að þau verði aldrei keyrð áfram í andstöðu við íbúa.
Við þurfum á þínu atkvæði að halda þann 16. maí.
Þetta snýst um Hafnarfjörð.
Höfundur er í 9.sæti á framboðslista Framsóknar í Hafnarfirði.
