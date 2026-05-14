Enginn á að standa einn

Það er stórt skref að flytja til nýs lands. Fyrstu mánuðirnir geta verið eins og fullt starf til viðbótar við nýja vinnu. Jafnvel fólk með mikla menntun og reynslu stendur oft frammi fyrir því að vita ekki hvert á að leita. Hvar á að skrá lögheimili? Hvernig fær maður kennitölu? Hvernig skráir maður börn í skóla eða tómstundir? Hvernig virkar heilbrigðiskerfið? Spurningarnar eru margar og upphafið getur verið erfitt.
Þess vegna skiptir miklu máli að sveitarfélagið sé til staðar og veiti stuðning. Enginn á að þurfa að standa einn í nýju samfélagi. Frá fyrsta degi þurfa nýir íbúar að finna að þeir séu velkomnir, öruggir og upplýstir. Aðgengi að upplýsingum og góð þjónusta eru grunnurinn að farsælli aðlögun.
Góð aðlögun er hagur allra. Þegar fólk þekkir réttindi sín, skyldur og möguleika er það betur í stakk búið til að taka þátt í samfélaginu, leysa úr sínum málum og byggja upp framtíð fyrir sig og fjölskyldu sína. Fólk sem finnur til tengingar við samfélagið er líklegra til að setjast hér að til framtíðar, læra íslensku og taka virkan þátt í samfélagslífinu.
Þegar ég flutti til Íslands og síðar til Fjarðabyggðar fyrir átta árum voru engin verkefni eða úrræði sem studdu innflytjendur við að aðlagast samfélaginu. Ég hef þó heyrt af slíkum verkefnum frá fyrri árum og veit hversu miklu máli þau geta skipt. Það hefði skipt mig miklu máli að hafa slíkan stuðning þegar ég var að byrja nýtt líf í nýju landi. Sú reynsla hefur mótað sýn mína á það hvað sveitarfélagið getur — og á — að gera betur.
Mér tókst að læra tungumálið, kynnast menningunni og aðlagast samfélaginu vel. En allir eiga að hafa sama tækifæri til þess. Ég trúi því að flestir vilji leggja sitt af mörkum og taka virkan þátt í samfélaginu ef þeim eru gefin raunveruleg tækifæri.
Við þurfum að skapa samfélag þar sem allir geta tekið þátt. Nýlega ræddi ég við Íslending í sundlauginni sem hafði áhyggjur af því að margir erlendir íbúar væru félagslega einangraðir. Þetta á líka við um börn af erlendum uppruna. Þátttaka í íþróttum og tómstundum er ein besta leiðin til að eignast vini, byggja upp sjálfstraust og finna til þess að maður tilheyri samfélaginu.
Íslenskukennsla gegnir lykilhlutverki í þessu ferli. Tungumálið er lykillinn að samfélaginu og menningunni. Kennslan þarf að vera aðgengileg öllum og skipulögð þannig að hún henti raunveruleika vinnandi fólks og fjölskyldna.
Á síðasta ári var fjölmenningarráð fjármagnað af sveitarfélaginu. Það var mikilvægt fyrsta skref. En án skýrs hlutverks, ábyrgðar og markmiða hefur ráðið því miður ekki náð að skila þeim árangri sem vonast var eftir. Við þurfum að tryggja að ráðið hafi skýrt hlutverk og þau verkfæri sem þarf til að gera raunverulegan mun.
Samfylkingin er eini stjórnmálaflokkurinn í Fjarðabyggð sem hefur sett málefni íbúa af erlendum uppruna skýrt á dagskrá og inn í sína stefnu. Við trúum því að fjölbreytileiki styrki samfélagið okkar og að allir eigi að fá tækifæri til að blómstra og taka þátt.
Tryggjum að enginn standi einn.
Höfundur er í 12. sæti á lista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð
Alma D. Möller skrifar
Joanna (Asia) Mrowiec skrifar
Hildur Rós Guðbjargardóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Ragnar Þór Reynisson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
Signý J. Tryggvadóttir skrifar
Sverrir Kaaber skrifar
Máni Þór Magnason skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Hafdís Oddgeirsdóttir,Viktor Orri Þorsteinsson skrifar
Bjartur Hrafn Jóhannsson,Hákon Skúlason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Líf Magneudóttir skrifar
Skúli Helgason skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Vilmar Pétursson skrifar
Árni Stefán Guðjónsson skrifar
Jóna Elísabet Ottesen skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar
Sóley Sævarsdóttir Meyer skrifar
Lilja S. Jónsdóttir,Gauti Kristmannsson skrifar
Þorgerður Lilja Björnsdóttir skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Einar G. Harðarson skrifar
Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Sigrún Steinarsdóttir skrifar
Sigríður Clausen skrifar
Róbert Farestveit,Jana Eir Víglundsdóttir skrifar