Austurheiðar hafa verið falin útivistarperla við borgarmörkin. Svæðið hefur verið vannýtt og óskipulagt, þar sem ólíkir hópar og tegundir útivistar hafa skarast og stundum rekist á. Því viljum við í Samfylkingunni breyta og móta heildstæða framtíðarsýn fyrir svæðið, svo það verði nýtt í sátt við náttúru, notendur og fjölbreytt útivistartækifæri allt árið um kring.
Síðustu árin hefur aðsókn að Austurheiðum vaxið hratt og notkun svæðisins er afar fjölbreytt. Þar mætast ólíkir hópar; göngufólk, hlaupafólk og hjólreiðafólk, hestafólk, hundaeigendur og fjölskyldur, auk sívaxandi hóps sem stundar vetrarútivist á borð við gönguskíði og skauta.
Þessi fjölbreytni er einn helsti styrkleiki svæðisins, en kallar jafnframt á skýrari umgjörð, þjónustu og aðgreiningu til að tryggja öryggi og góða upplifun allra. Með því að bæta stígakerfið á svæðinu, skýrari merkingar og auka þjónustu, skapast tækifæri fyrir gesti að stunda útivist við ólíkar aðstæður allt árið um kring.
Rauðavatn, Reynisvatn og Langavatn eru vötnin þrjú og þau geta orðið spennandi áfangastaðir. Með því að byggja upp svæði fyrir fólk með aðstöðu og góðum tengingum skapast skýrara skipulag og betri dreifing á gestum.
Væri ekki geggjað að hafa þjónustumiðstöð við Rauðavatn, bætta aðstöðu fyrir vatnaíþróttir og útinám við Reynisvatn eða hafa kyrrðarstað fyrir náttúruupplifun, stjörnuskoðun eða ratleik við Langavatn? Taka gönguskíðahring undir stjörnubjörtum himni milli furutrjáa á sporinu, ganga í litadýrð haustsins í leit að berjum eða stunda fuglaskoðun?
Samfylkingin er með skýra framtíðarsýn á Austurheiðar og vötnin þrjú. Með því að skipuleggja svæðið í þágu lýðheilsu og lífsgæða mun verða til ný Heiðmörk Reykvíkinga í jaðri borgarinnar. Við viljum skipuleggja og fjárfesta til framtíðar í nýju útivistarsvæði og um leið skapast tækifæri til að vernda ennþá betur vatnsból höfuðborgarbúa í Heiðmörk.
Undir forystu Samfylkingarinnar er Reykjavíkurborg borg lífsgæða og lýðheilsu og af því erum við stolt. Við viljum halda áfram að þróa Austurheiðar til framtíðar enda getur svæðið orðið eitt af sterkustu kennileitum Reykjavíkur – svæði þar sem borg og náttúra mætast, þar sem fjölbreytt útivist styður við heilsu, vellíðan og lífsgæði fyrir öll.
Tryggjum áframhaldandi uppbyggingu lífsgæða í landi Austurheiða og merkjum X-við S þann 16. maí næstkomandi.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, skipar 10. sæti á lista flokksins í kosningunum 16. maí og vill sjá Austurheiðar rísa upp sem nýja Heiðmörk Reykvíkinga.
