Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa ítrekað lagt til á kjörtímabilinu að bæjarstjórn hefji formlegar viðræður við Vegagerðina og Betri Samgöngur til þess að ræða brýnar úrbætur í samgöngumálum Hafnfirðinga. Meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hefur jafnharðan fellt þær með þeim rökum að samtal og viðræður séu í gangi. Það er því holur hljómur í stefnuskrám þessara flokka þegar þeir segja að stefna eigi að endurskoðun Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins með það að leiðarljósi að flýta framkvæmdum í Hafnarfirði. Þessir flokkar skrifuðu undir samgöngusáttmálann og uppfærslu hans - og geta því ekki vikið sér undan ábyrgð á því að framkvæmdir í Hafnarfirði séu aftarlega í röðinni.
Samfylkingin setur nauðsynlegar úrbætur í samgöngumálum í forgang. Íbúar eiga að komast greiðlega um bæinn og þeir eiga að geta nýtt sér fjölbreytta ferðamáta. Samfylkingin ætlar að tryggja nauðsynlegar samgönguframkvæmdir á Reykjanesbraut frá N1 hringtorgi í átt að Kaplakrika þar sem bílaumferð hefur tvöfaldast á síðustu 25 árum og yfir 1000 bílar bætast við á ári hverju. Ekkert hefur verið hreyft við þessari stöðu á vakt Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Við ætlum einnig að tryggja úrbætur við Suðurhöfn í ljósi komu nýs Tækniskóla á svæðið og uppbyggingar nýrrar íbúðabyggðar og að farið verði í löngu tímabærar endurbætur á Flóttamannavegi. Hafnfirðingar þekkja umferðarhnútana vel á þessum stöðum og þá verður að leysa strax.
Það er þörf á breytingum við stjórn Hafnarfjarðar. Það sýnir staðan í samgöngu- og umferðarmálum bæjarins. Aðgerða- og stefnuleysi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hefur ekki skilað neinum árangri og það skynja bæjabúar.
Samfylkingin er tilbúin til að taka við stjórn bæjarins að loknum kosningum á laugardaginn kemur. Við ætlum strax að knýja á um úrbætur í samgöngu- og umferðarmálum Hafnfirðinga. Leiðin til þess að tryggja breytingar við stjórn Hafnarfjarðar er að kjósa Samfylkinguna því sterk Samfylking getur knúið fram nauðsynlegar breytingar!
Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 3. sætið á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði
