Það sem einkennt hefur síðustu ár hér á landi eru miklar sveiflur á húsnæðismarkaði. Þessar sveiflur hafa leitt það af sér að hópur fólks hefur setið eftir vegna húsnæðiskostnaðar og búa því við lítið húsnæðisöryggi. Önnur afleiðing er sú að ungt fólk býr lengur í foreldrahúsum og ég held að við þekkjum öll til fjölskyldna þar sem foreldrarnir eru aðstoða börn sín við að komast að heiman og það getur reynst erfitt. Og við því þarf að bregðast og þar hafa sveitarfélögin hlutverki að gegna.
Tryggja verður nægt framboð lóða
Til þess að bregðast við þessari stöðu sem hefur versnað á síðustu árum þurfa sveitarfélögin að tryggja nægt framboð af lóðum fyrir fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu. Hafnarfjörður eins og önnur sveitarfélög verður að stíga sterkt inn og skipuleggja lóðir í samræmi við þarfir ólíkra hópa. Það þarf frekari uppbyggingu hagkvæms húsnæðis sem fellur undir hlutdeildarlán svo að ungt fólki, tekjulægri einstaklingar og fjölskyldur hafi tækifæri til þess að komast inn í húsnæðismarkað sem fyrstu kaupendur. Þess þá heldur þarf að hafa fjölbreytt framboð húsnæðis til leigu hvort sem það er að skipuleggja lóðir til uppbyggingar fyrir stúdenta eða annarra félaga sem eru með óhagnaðardrifin sjónarmið að leiðarljósi. Því það skiptir öllu máli að sveitarfélög taki ábyrgð og skipuleggi uppbyggingu með hagkvæmt húsnæði í fyrirrúmi til þess að ná niður húsnæðisverði fyrir umrædda hópa samfélagsins og tryggja jafnframt húsnæðisöryggi.
Hátt kaup- og leiguverð
Það sem helst áberandi í þessari sviðsmynd er að það er ungt fólk, einstaklingar og fjölskyldur í lægsta tekjuhópi sem eiga erfitt með að fóta sig á húsnæðismarkaði. Hátt leigu- og kaupverð gerir það nær ómögulegt fyrir umrædda hópa að öðlast húsnæðisöryggi þá er engu að skipta hvort um er að ræða húsnæði til leigu eða fyrstu kaupa. Afleiðingarnar eru þær að ungt fólk býr lengur í foreldrahúsum og tekjulægri einstaklingar og fjölskyldur sem ekki búa í eigin húsnæði eru iðulega á flutningum vegna stuttra leigusamninga.
Markvisst samstarf um óhagnaðardrifna uppbyggingu
Það hefur sýnt sig að raunhæfasta leiðin til þess að ná niður húsnæðisverði fyrir tekjulægri hópa samfélagsins er markviss uppbygging í samstarfi við óhagnaðardrifin félög. Þess vegna þarf að ráðast í kraftmikla og fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, eldri íbúa, námsmenn og tekjulægri hópa í samfélaginu. Þetta getum við gert með því að fjölga íbúðum sem falla undir skilyrði hlutdeildarlána og með samstarfi við byggingarfélög eldri borgara, stúdenta og óhagnaðardrifin leigufélög á vegum verkalýðshreyfingarinnar.
Með þessum aðgerðum geta sveitarfélög tekið þátt í að minnka sveiflurnar á húsnæðismarkaði og skapað frekara húsnæðisöryggi fyrir íbúa sína. Samfylkingin ætlar að tryggja fjölbreytt framboð tryggja fjölbreytt framboð lóða til að stuðla að uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem og til þess byggja upp öruggan leigumarkað.
Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 2. sætið á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.
