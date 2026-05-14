Skoðun

Betri Hafnar­fjörður

Árni Stefán Guðjónsson skrifar

Uppbygging í Hafnarfirði hefur verið allt of sveiflukennd undanfarin ár. Fyrir fáeinum árum voru framkvæmdir nærri frostmarki þegar minna en hundrað íbúðir voru í byggingu. Síðan fór eitt stórt nýbyggingarhverfi af stað og fjöldinn jókst hratt, en er að dragast verulega saman. Svona miklar sveiflur eru slæmar fyrir íbúa, verktaka og sveitarfélagið. Þar til viðbótar fór þessi uppbygging öll fram í jaðri byggðar þar sem lítil þjónusta var til staðar, með aukinni bílaumferð og meiri umferðartöfum.

Öll eggin í sömu körfu

Í Hafnarfirði var á tímabili nær öll áhersla á framkvæmdir í einu hverfi. Þegar framkvæmdir við rafmagnslínur töfðust hægði verulega á uppbyggingu. Þarna voru öll egg sett í sömu körfuna. Af hverju var ekki unnið með fleiri svæði samtímis til að dreifa áhættu og skapa meiri stöðugleika?

Átta ár og enn enginn fluttur inn

Hér í bænum eru mörg tækifæri til þess að byggja á svæðum þar sem eldri starfsemi er horfin á braut. Ný verkefni á slíkum reitum geta fært aukið líf í gróin hverfi sem styrkir þjónustu í þeim. En það er ekki nóg að sjá tækifæri. Það þarf vinnu, forgangsröðun og metnað til þess að koma þeim í framkvæmd. Fyrir átta árum voru kynntar metnaðarfullar hugmyndir um uppbyggingu við bæði Flensborgarhöfn og í Hrauni-vestur. Það hefur ennþá engin flutt inn í þessi hverfi.

Okkar eigið Skuggahverfi

Nýleg verkefni hljóta að vekja íbúa til umhugsunar. Í Hraun-vestur var fyrsta þróunarreitnum breytt þannig að gæðakröfur um dagsbirtu í íbúðum hurfu og hófleg byggð varð að átta hæða gímaldi þar sem sólin mun ekki skína í inngarð meirihluta árs. Það verður erfitt að vinna aftur traust íbúa þegar húsið fer að rísa og í ljós kemur hversu mikið var gefið eftir.

Byggjum af skynsemi

Lausnin er ekki að byggja af offorsi og án fyrirhyggju. Við þurfum að vanda undirbúning verkefna og skýra væntingar bæjarins þannig að uppbyggingaraðilar og lóðarhafar viti að hverju þeir ganga. Það kemur í veg fyrir að farið sé af stað með verkefni þar sem aðilar eru ósammála um hver niðurstaðan á að vera.

Við þurfum að forgangsraða fjármunum bæjarins og vinnu starfsmanna í þau verkefni þar sem samstaða er um meginmarkmið. Einnig þarf að vanda undirbúning þannig að lykilspurningum sé svarað áður en formleg skipulagsvinna hefst. Með þeim hætti getum við unnið hraðar, tryggt betri gæði og skapað aukinn fyrirsjáanleika.

Höfundur er áfangastjóri við Flensborgarskólann og skipar 2. sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði.

