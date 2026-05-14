Nú þegar líður að kosningum eykst umræðan um uppbyggingu, framtíðarsýn og hvað má betur fara í samfélaginu okkar. Kársnesið í Kópavogi á fullt erindi í þá umræðu en þar hafa orðið miklar breytingar á fáum árum og er fleiri breytinga er að vænta.
Það skiptir máli að hafa vel mótaða framtíðarsýn og að áskoranir framtíðarinnar séu endurspeglaðar í nýrri byggð og framtíðarskipulagi. Gæta þarf að uppbyggingin lendi ekki í sjálfsstýringu því það er ekki nóg að byggja nýjar íbúðir, með stækkandi hverfi þurfa að fylgja innviðir, græn svæði, þjónusta og rými fyrir mannlíf.
Mikilvægt er að huga að því að skapa tækifæri fyrir ungt fólk sem hugar að því að stofna fjölskyldur. Það kallar á að raunhæfir kostir séu í boði og fjölbreyttar stærðir af íbúðum. Þessi þörf er nú þegar vel skilgreind í húsnæðisáætlun Kópavogsbæjar. Á tímabillinu 2024-2025 fækkaði Kópavogsbúum fæddum á árunum 1990-1999 í fyrsta skiptið í mörg ár.
Kársnesið getur þarna gengt lykilhlutverki, enda mun fyrsti kafli Borgarlínunnar tengja Kársnesið og Hamraborg við miðbæ Reykjavíkur, háskólasamfélag HR og Landspítala. Um leið og samgöngur verða greiðari myndast tækifæri til að byggja upp hverfi þar sem þekking og nýsköpun fara hönd í hönd. Slíkt skapar atvinnutækifæri og hvetur tækni- og þróunarfyrirtæki til þess að setjast að í Kópavogi.
Menning skiptir líka máli þegar kemur að uppbyggingu, Kársnesið og nágrenni hafa nú þegar sterkan menningarlegan grunn. Hér er að finna góða veitingastaði, fallega strandlengju, Gerðarsafn og fleira mætti telja. En nauðsynlegt er að auka samtöl til að kanna með skýrum hætti á hvaða sviðum menningarlífsins gæti bærinn skapað frekari hvata til að auðga menningarlíf bæjarins.
Samtalið þarf að byrja hjá núverandi íbúum, þau sem þekkja hverfið, nota innviðina og hafa skilning á hvað þarf að bæta. Passa þarf að íbúasamráð verði ekki formsatriði sem fer fram eftir að búið er að taka stórar ákvarðanir. Mikilvægt er að taka mark á skoðunum íbúa í hvívetna og leita til þeirra fyrst.
Kársnesið stendur á tímamótum, tímamótum sem veita gjöful tækifæri fyrir hverfi þar sem ungt fólk, eldri íbúar, atvinnulíf og menning geta vaxið saman í heildstætt hverfi. Pólitísk sýn og samráð skipa hér lykilstöðu.
Ég vil að uppbyggingin í Kársnesi þjóni íbúum.
Höfundur er á 13. sæti Viðreisnar í Kópavogi fyrir sveitastjórnakosningarnar 2026 og íbúi á Kársnesi.
Signý J. Tryggvadóttir skrifar
